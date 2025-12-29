卓榮泰：嚴厲要求中國停止演習　對中國還有善意的任何幻想終將破滅

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，行政院長卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局停止所有演習，刻意挑在藍委集體出訪、「雙城論壇」舉行之際，足以證明，第一，中國正無所不用其極地分化大家，第二，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，認為中國還有善意的任何幻想終將破滅，而徒勞無功。

卓榮泰今受訪被問到中共圍台軍演一事，他表示，中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

卓榮泰表示，其次，凡在我中華民國臺灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰提到，至於刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，刻意舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情，第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化大家，造成社會的對立，國人必須明察，大家必須冷靜。

卓榮泰指出，第二，這樣的行為在大家看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

卓榮泰強調，希望國人真正體會到唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算（案）以及國防特別預算（案）嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。