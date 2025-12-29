解放軍「正義使命-2025」軍演首波畫面釋出　海空火箭軍出動就位

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日實施「正義使命-2025」圍台軍演，首波演訓畫面中午時釋出，主要內容為火箭軍導彈部隊夜間出動、戰機黑夜升空及海軍艦艇控制室內下達指令及軍艦在海域破浪前行等。其中，也有隨軍記者穿著迷彩服在艦上表示，「已隨海軍編隊抵達台島以東海域。」

▲解放軍「正義使命-2025」圍台軍演首波畫面釋出。（圖／翻攝東部戰區微博）

東部戰區約中午時分在官方微博帳號釋出本次軍演的首波宣傳片，並配上位於台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力等文字，強調首波畫面主要來自台灣東方海域上的演訓。

▲殲-20戰機升空。（圖／翻攝東部戰區微博）

畫面中，有火箭軍在深夜出動就位，進行遠端協同支援作戰之部署，也有殲-16、殲-20、空警-500等戰機在黑夜及清晨陸續升空的畫面，此外，解放軍海軍艦艇則是編隊出發，在茫茫大海中，前往預定的台灣東部海域進行各項戰備科目演練。

▲解放軍隨軍記者在艦艇上拍攝畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

由於解放軍歷來軍演時所釋出的畫面極為相似，外界難以分辨是否為即時狀態，這次軍演的首波畫面也加入一名身著迷彩服的隨軍記者，站在軍艦艇上對鏡頭說道，「已隨海軍編隊抵達台島以東海域。」