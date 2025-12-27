　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲不少上班族請26日，一口氣放4天聖誕假期。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

2025年快結束了，不少上班族已經提前進入放假模式！一名女網友表示，公司總共16名員工，竟有9人同天請假創紀錄，更意外的是，主管完全不生氣，讓上班的人放鬆盡情聊天。文章引發討論，「我們也是30人，實到7人」、「我直接不請假，在公司睡了6小時」。

一名女網友在Threads發文，她任職的公司僅有16人，沒想到昨天竟有9人請假，創下歷史新高。更讓她吃驚的是，主管不但沒生氣，反而佛心大開，讓到班同事輕鬆聊天一整天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛熱議，「公司2個人，我同事直接請假7天，重點沒特休，直接病假、事假7天，我一個人在公司可以happy到跨年」、「我們也是30人，實到7人」、「前公司兩個人，老闆一年進到辦公室不到2次，同事只要請假就是我追劇到爽的日子」、「真爽，我們工廠請假老闆會唉唉叫」、「我們還交換禮物，玩到翻，老闆也跟著玩」、「我們診所應到12-14人，目前人力只剩6人，每天上班都上到暈頭轉向」、「我直接不請假，在公司睡了6小時」。

還有人直呼，不少人已規劃跨年或提早放鬆行程，「下星期五請假的人會更多」、「下星期五還會有一波」、「我也請假，下周換我同事請假」。

2026年九大連假一次看

2025年已接近尾聲，《ETtoday新聞雲》也整理2026年九大連假，事實上，行政院人事行政總處已修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，明確刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，改為僅保留補假，全面實施「只補假、不補班」的新制。人事長蘇俊榮表示，社會對補班普遍有意見，若無連假需求，民眾亦可靈活運用特休，達到休假彈性與工作平衡。

農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。

228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

▼2026年行事曆。（點圖可放大／人事行政總處提供）

▲▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南京東路意外！一氧化碳中毒　同事爬出地面求救
總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」還被判刑
王ADEN案外案！社團師「撕女學生胸前口袋」遭停職
快訊／雙刀男逛大街！民眾嚇壞報警　遭壓制逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

美麗新影城突喊停業　宏匯廣場嘆「協調未達成共識」！網敲碗3品牌

違規廚餘養豬裁罰加重4倍　農業部：首次就罰20萬

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

跟男友約會「一直聞到屁味」　他揭真相：是愛的表現！爆共鳴

快訊／大逆轉！賴瑞隆與女童家長共同聲明「全案非霸凌」

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

快訊／玉山-0.2度低溫！主峰被白雪覆蓋　絕美畫面曝光

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

美麗新影城突喊停業　宏匯廣場嘆「協調未達成共識」！網敲碗3品牌

違規廚餘養豬裁罰加重4倍　農業部：首次就罰20萬

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

跟男友約會「一直聞到屁味」　他揭真相：是愛的表現！爆共鳴

快訊／大逆轉！賴瑞隆與女童家長共同聲明「全案非霸凌」

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖　全場曝清單：都無敵

快訊／玉山-0.2度低溫！主峰被白雪覆蓋　絕美畫面曝光

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

北市地下道意外！工人一氧化碳中毒昏迷　同事爬出地面求救

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

背上人命消失幕前！韓媒選2025劣跡藝人　金秀賢、李陳鎬並列冠軍

劉宇寧爆1年沒拍戲「為了爭一番」！　霸氣反擊：我的價值不用這來證明

台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

台北港2砂石車對撞「車頭爛毀」畫面曝　駕駛受困救出急送醫

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

生活熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

更多熱門

相關新聞

美中恐再翻臉　美議員點名台海是關鍵

美中恐再翻臉　美議員點名台海是關鍵

美國國會兩黨逾25名議員示警，美中關係2026年可能再度惡化，關鍵因素包括貿易與台海。其中，黃豆採購危機最快恐在明年2月底就引爆新一波衝突。

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

寧可在家追劇！美國人跨年不想出門

寧可在家追劇！美國人跨年不想出門

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

關鍵字：

聖誕特休請假4天跨年主管連假20252026

讀者迴響

熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面