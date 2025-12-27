公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

▲不少上班族請26日，一口氣放4天聖誕假期。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

2025年快結束了，不少上班族已經提前進入放假模式！一名女網友表示，公司總共16名員工，竟有9人同天請假創紀錄，更意外的是，主管完全不生氣，讓上班的人放鬆盡情聊天。文章引發討論，「我們也是30人，實到7人」、「我直接不請假，在公司睡了6小時」。

一名女網友在Threads發文，她任職的公司僅有16人，沒想到昨天竟有9人請假，創下歷史新高。更讓她吃驚的是，主管不但沒生氣，反而佛心大開，讓到班同事輕鬆聊天一整天。

底下網友紛紛熱議，「公司2個人，我同事直接請假7天，重點沒特休，直接病假、事假7天，我一個人在公司可以happy到跨年」、「我們也是30人，實到7人」、「前公司兩個人，老闆一年進到辦公室不到2次，同事只要請假就是我追劇到爽的日子」、「真爽，我們工廠請假老闆會唉唉叫」、「我們還交換禮物，玩到翻，老闆也跟著玩」、「我們診所應到12-14人，目前人力只剩6人，每天上班都上到暈頭轉向」、「我直接不請假，在公司睡了6小時」。

還有人直呼，不少人已規劃跨年或提早放鬆行程，「下星期五請假的人會更多」、「下星期五還會有一波」、「我也請假，下周換我同事請假」。

2026年九大連假一次看

2025年已接近尾聲，《ETtoday新聞雲》也整理2026年九大連假，事實上，行政院人事行政總處已修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，明確刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，改為僅保留補假，全面實施「只補假、不補班」的新制。人事長蘇俊榮表示，社會對補班普遍有意見，若無連假需求，民眾亦可靈活運用特休，達到休假彈性與工作平衡。

農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。

228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

▼2026年行事曆。（點圖可放大／人事行政總處提供）