敬老愛心卡福利「縮水」　民進黨團：開倒車影響長者權益

▲中市府將敬老愛心卡計程車補助從每趟250元降為50元，遭批大開倒車。圖為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

民進黨台中市議會黨團31日針對台中市政府「限縮」敬老愛心卡使用範圍，直指盧市府「大開倒車」，影響長者權益外，也批評盧違反競選承諾，哪是「補助不減少，政策會更好？」

台中市政府31日宣布調整敬老愛心卡補助內容，將原本的小黃補助每趟從250元降為50元，看診費用也從原本的免掛號費及部分負擔，降為折抵部分負擔50元。

台中市議會民進黨團31日對此表示，市府交通局統計，敬老愛心卡107年9月補助持卡人搭乘計程車車資，廣受好評，搭乘量逐漸提升。截至2018年12月，平均每月服務17萬9290人次，充分顯示這項政策實施績效顯著，獲得社會各界肯定支持。

民進黨團說，原本長者們持拿敬老愛心卡搭乘計程車，可以全額折抵車資，盧市府團隊調整政策後，搭乘計程車只有每趟最高補助50元，其餘費用得自行支付，未來將嚴重影響長者搭乘計程車的意願，無法達到鼓勵長者外出走動的目的。

另外，現有計程車營業，持敬老愛心卡的客戶高達7、8成，取消全額折抵車資後，預期搭乘客戶將會大幅減少，嚴重影響計程車司機生計。至於擴大計程車業者參與及防止盜刷、冒用弊端問題，事實上，除了台灣大車隊，前市長林佳龍團隊任內已陸續與其他車隊洽談擴增合作，同時研議各種防弊措施中。

民進黨團說，醫院及診所掛號補助原本十分符合長者需求，龍團隊任內陸續開辦並擴大功能，贏得社會大眾認同。這項福利如今遭盧團隊橫腰折斷，未來門診每次只補助基本部分負擔50元，預期將讓長者們忿忿不平。

黨團補充說，龍團隊原本規劃，在去年試辦確認擴充功能後的使用率及花費金額後，將在今年一月進行追加預算，如今因為盧秀燕不想讓林佳龍政績延續，這些政策全部化為烏有。

民進黨團也批評，市長選戰期間，盧秀燕提出2大政見，包含恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100%延續。只是上任才1個月多，就推翻延續敬老愛心卡福利的競選承諾，拿老人福利開刀，恢復老人健保補助還充滿變數。盧「選前騙票、選後跳票」，希望市民朋友睜大眼睛認清事實。

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