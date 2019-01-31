滴滴擬裁減3000名員工　傳產品技術、網約車團隊為「重災區」

▲滴滴出行。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

據《36氪》30日報導指出，滴滴將進行新一輪裁員的行動，傳產品技術、網約車團隊為「重災區」，預計裁減25%，多達3000名員工。對此，滴滴內部人士透露，「最近針對安全體驗和效率的目標進行了重大架構調整，重組人才體系，有一些員工會內部轉職，屬於正常的人員調整」。

36氪引述知情人士表示，除了產品技術、網約車團隊為此次裁員的重災區外，「去年在業務方面沒有太多進展的部門，以及沒有和業務強綁定的職能部門，也都比較危險」。據了解，目前滴滴員工人數超過1.3萬人，按25%比例計算，會有超過3000名員工要離職。

報導引述另一位知情人士稱，「這輪裁員基本都採用『末位淘汰制度』，年終績效考核評級為C和D的員工，接下來都會被人力資源部（HR）找去談話，進行勸退。而在往年，只有評級為D的員工才會被淘汰」。此外，這次裁員為分批次進行，可能會延續到3月份。

對此，內部人士表示，「滴滴最近針對安全體驗和效率的目標進行了重大架構調整，重組人才體系，有一些員工會內部轉職，屬於正常的人員調整。另外，最近安全技術、產品、管理和線下司機管理等職位仍在大量招募」。

滴滴出行在去年12月14日的全員大會上，執行長程維就表示，因為表現不如預期，當年員工年終獎金相較去年縮減一半，滴滴高階主管則集體不拿年終獎金。據悉，去年滴滴普通員工年終獎分為ABC三個級別，A級別是6個月薪資，B級別是4個月薪資，C級別為2個月薪資。