日本販賣機有隱藏功能！1動作可查飲料溫度　一堆在地人不知

日本是許多台灣民眾出國旅遊首選地點之一，而當地大街小巷上常見的自動販賣機便利又先進，其中還有一個鮮為人知的小功能，竟是在購買前能先看飲料的溫度，避免買到不合口味的飲品。而透過幾個簡單步驟，就能查好欲買的飲料溫度，連一堆在地人都不知道。

掌握簡單操作步驟 就能在付款前知道飲料溫度

根據外媒《Japaholic》報導，在日本街頭四處可見自動販賣機，販賣品項多元，最常看到的就是飲品。而自動販賣機同時販售冷熱飲，但民眾消費卻不一定能每次都拿到理想溫度，像是冷飲不夠冰，熱飲不夠燙。有內行人分享，只要掌握簡單操作步驟，就能在付款前知道飲料實際溫度。

查詢飲品溫度的操作方法非常簡單，首先，按下販賣機的「找零／退款」按鈕（日文為 おつり・回却）；接著選擇想購買的商品，飲料的溫度就會顯示在價格小螢幕上。部分機型可能沒有標示攝氏符號「°C」，但螢幕上的數字同樣代表飲料溫度。

報導中指出，這項功能在大多數Suntory（サントリー）與Asahi（アサヒ）自動販賣機上皆可使用，對於對飲料溫度挑剔的民眾而言，是一個方便又實用的小技巧。由於操作簡單又不需額外花費時間，台灣民眾下次到日本旅遊用自動販賣機買飲料時可以試試看。

這種貼心設計也反映出日本在自動販賣機上的細膩考量，不僅提供多樣飲料選擇，更注重消費者體驗，讓每一瓶飲料都能符合個人口感需求。旅客若善加利用，便可避免買到溫度不理想的飲品，也能享受更貼心的購買體驗。

