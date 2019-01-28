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普悠瑪亡者百日..家屬千字文淚訴生不如死　「思念到快沒辦法呼吸」

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▲▼普悠瑪罹難者李詩涵的家屬在網路淚訴心聲。（圖／李詩美提供）

▲普悠瑪罹難者李詩涵的家屬在網路淚訴心聲，原本一家人常出去旅遊，甚至出國，但是之後這種場景再也不會了，因為少了一個大家都愛的詩涵。（圖／李詩美提供）

記者賴文萱／台北報導

「每天思念到快沒辦法呼吸」，普悠瑪宜蘭新馬翻覆事故28日滿百日，罹難者卑南國中老師李詩涵家屬投書曝出這段時間以來的心聲，對於台鐵歷經四次協調會，無法接受台鐵仍無法對事故原因提出完整說明，也忍不住怒斥：「家屬只是要個真相，有這麼難嗎？！」

台東卑南國中從韓國交流回台灣後，不幸坐上了普悠瑪6432次列車，其中，26歲的卑南國中總務主任李詩涵不幸遇難。在普悠瑪事故百日，李詩涵的爸爸、四姐以及小妹在「台北蜂鳥」FB粉絲專頁投書，希望大家不要忘記這個悲劇，能聲援罹難者家屬和受害者，要求台鐵給的交代。

▲▼普悠瑪最後身影。（圖／楊姓網友授權使用）

▲事故普悠瑪列車最後身影。（圖／楊姓網友授權使用）

李詩涵的小妹李詩美表示，姐姐在學校和家裡，是個懂事、乖巧 、認真、孝順的孩子，才26歲，工作也才剛起步 ，抱負著遠大的夢想。就因為坐著一輛原本就不該發車、充滿問題的車，連台鐵的長官們都不敢坐的車，生命就被奪走了，真的很過分！憑什麼拿人民的命開玩笑？！

「明知車子有問題了，上天給了兩次停車的機會，卻這樣眼睜睜讓車子繼續開， 一切都可惡至極！」李詩美說，小時候都期待坐火車，認為任何交通工具裡，火車是最好、最安全的 ，結果，發現事實不是如此，反而是最可怕的。因為台鐵都知道車子沒確實檢修，還讓車子開，這種人為造成的不安全，根本就是故意。

李詩美說，台鐵和官員都說感同身受，但家屬至今沒有感受到，反倒一次又一次的說謊，讓家屬們更心痛。如果今天台鐵是有良心的，而且你們的家人都坐在這台6432的普悠瑪火車上，我想，壓根就不會這樣明知故犯的讓車子繼續開。

▲▼普悠瑪翻覆，搜救人員漏夜吊掛車廂。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪號去年翻覆奪走18條人命，搜救人員漏夜吊掛車廂。（圖／記者柳名耕攝）

她表示，你們根本不懂家屬的痛，每天夜以繼日的以淚洗面，每天生不如死，每天思念到快沒辦法呼吸。你們無法瞭解、更沒辦法想像。希望蔡政府能夠重視這次人為的災害，台灣人民的命，不該就這樣就被奪走。如果真的知道家屬的痛，就該公正、公開的調查，不隱藏、不欺騙，把所有真相都公布出來。

「不要再消耗家屬的精神了，更不要再隱瞞證據了！請把事發當天所有值班的人員的名字都公布出來。」李詩美呼籲，不要再讓家屬一再的跟你們要真相，卻只得到你們沒有誠意的回應。家屬是受害者，不是加害者，請誠實面對我們！

▲▼普悠瑪罹難者李詩涵的家屬在網路淚訴心聲。（圖／李詩美提供）

▲《向日葵的天堂》是李詩涵的外甥為她做的畫。「我要畫很多很多的向日葵，因為它的葉子很大，可以把我的思念寫上面告訴他，讓他看的到。我想跟我的詩涵阿姨說：我很想你。」（圖／李詩美提供）

李詩涵的爸爸則說，自台鐵普悠瑪號出事至今，已有三個多月的時間了，從台鐵處理此事的態度來言，並非很積極的來處理。從黃國昌立委的質詢和台鐵的事故調查文件中，發現造假的資料情事很多；台鐵高官被問事故原因時，也是一問三不知，真的很令人驚訝。

「害死了這18條人命，難道台鐵的這些人都沒有同理心嗎？！」李爸爸說，台鐵在翻車之前就已知車子故障，不但不修，還命令司機發車，造成台灣史上鐵路大事故。這是故意的盲目行事造成的人員傷亡，希望台鐵不要推卸責任了，我們都是台灣的人民，勇敢的處理翻車事件吧。

▲▼普悠瑪翻車意外現場。（圖／記者張君豪攝）

▲李詩涵的家屬痛批台鐵，「家屬要個真相，有這麼難嗎？」，要求給家屬們一個公開、公正的調查。（圖／記者張君豪攝）

李詩涵的四姐李嘉欣也說到，妹妹是位優秀負責的國中教師，正值青春年華、夢想正起飛而已，107年10月21日帶著卑南國中優秀的學生從韓國交流回國，卻搭上普悠瑪列車而離開了我們，那天永遠是我們家的痛。至今家人們天天以淚洗面，到現在都還盼望著她能回家，但殘忍的事實告訴我們，妹妹永遠離開了我們，在天家了！真的好思念妹妹呀。

「家屬要個真相，有這麼難嗎？」李嘉欣表示，從事發至今，台鐵做了什麼？誠意在哪？連最重要的事實真相也沒有讓我們知道。目前只知道台鐵做了一個欺騙亡者家屬和社會大眾的事故報告書，官員一個接著一個下台以示負責，但說穿了，只不過就是推卸責任罷了。

她說，車子壞了，強迫繼續開，不是故意害人，是什麼？當天所有跟這台普悠瑪相關上上下下的人員，都應該懲處責任，但偏偏好像沒事？都在包庇，這叫我們家屬怎能接受呢？我們要的是真實不騙的真相呀。請台鐵不要再欺負台東人了，台鐵故意就是錯了，請面對吧，不要一直拖延讓亡者無法安息。

「今天是亡者的百日，請問政府：你們就這樣欺負我們人民嗎？」李嘉欣表示，我們要的不過是成立運安會、重啟調查，給我們一個公正、公開的調查，明確的讓我們知道真相。不要讓不安全的車再繼續上路，不要讓這樣的悲劇再發生。

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關鍵字：普悠瑪事故,台鐵,台鐵事故

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