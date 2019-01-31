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台中敬老愛心卡補助調整　搭小黃250變50

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▲▼副市長楊瓊瓔率多位局處首長召開敬老愛心卡記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲副市長楊瓊瓔率多位局處首長召開敬老愛心卡記者會。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導
台中市政府針對敬老愛心卡補助，31日宣布將做調整，計程車部分從原本單趟最高250元補助降為50元，從原本台灣大車隊1500輛合作擴大為多家業者共5000輛；合作診所與衛生所原免掛號費及部分負擔，也降為折抵部分負擔50元，合作醫療院所從3百家增加為6百家。

台中市副市長楊瓊瓔31日上午與社會局長李允傑、交通局長葉昭甫、衛生局長曾梓展與運動局長李昱叡召開愛心敬老卡記者會，說明2月15日將針對其補助進行重大調整。

會中宣布，愛心敬老卡每月1000元點數「補助不減少，政策會更好」，總補助額不變，但為了預防弊端，計程車將擴大開放各車隊辦理，搭乘費用從每次補助最高250元降為50元；看診也從原補助各合約院所免掛號費，改為補助部分負擔50元。

未來也將推動恢復老人健保補助，預算若通過，今年中後可望上路，讓資源持續用在長輩身上。搭公車、國道客運及國民運動中心費用，則維持全額折抵。盼藉由更周延公平的機制，使政策常年實施，未來配合恢復老人健保補助，將真正長期照顧台中市的長輩。

市府表示，去年度將敬老愛心卡使用範圍擴大後，因新措施倉促上路，規劃未臻周延，產生許多問題。該政策變更也未在今年編列可供執行的足夠預算，實際上根本無法支應新增項目支出。

市府研考會說，根據1999專線統計，使用敬老愛心卡搭乘計程車去年9月25日實施至今，陸續有市民投訴多種缺失，包括認卡不認人而遭濫用、有司機部分不當刷卡，或用刷卡換取現金等違規現象。此外，先前政策並未實際擴大計程車業者的參與，導致公平性出現爭議，也讓台中的許多長輩沒有實質受到更加廣泛的計程車服務。

交通局表示，去年新措施實施後，搭小黃部分陸續傳出有盜刷、冒用等違法情形，讓原本補助長輩搭計程車的美意大打折扣，為防止弊端，在每月總額1000點補助不變的前提下，交通局調整每趟次搭乘計程車補助50元，並透過GPS定位紀錄稽核交易資料，調查異常的大數據，每月也會要求車隊提供行車軌跡資料進行比對查證，預防和稽查不法情事。

交通局也強調，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，冒用的票證資料也會請司機配合提供，若經查獲屬實將被停權，請長輩注意自身權益。另外，未來將開放更多裝有合格設備的計程車業者參與，讓老人家搭乘更方便，也對業者更公平，確保長輩搭乘和司機工作的雙邊權益。

補助門診費用部分，衛生局說明，門診費用包括掛號費及基本部分負擔，考量各診所掛號費行政費用收取金額並未統一，補助金額不一致而有公平性疑慮，且部分診所原本即有65歲以上長輩減免掛號費的優惠措施，因此統整考量，市府支持衛生福利部醫療分級制度，由診所繼續執行每次補助基本部分負擔50元，使敬老愛心卡門診扣點單純化。並推動恢復老人健保補助，預算若順利通過，今年中後可望上路，讓資源持續用在長輩身上。

至於持敬老愛心卡搭乘公車、國道客運、憑卡至朝馬、北區、南屯等國民運動中心使用各類球場、游泳池及健身房，都能全額扣點抵用場地使用費用。運動局表示，未來各地運動中心陸續落成後及台中市運動公園內的各項收費設施，也能使用。希望鼓勵長輩快樂運動、促進健康，活躍銀髮生活。

市府強調，去年或因政策倉促上路緣故，敬老愛心卡擴大使用範圍卻欠缺配套及查核機制，導致弊端及部分負面影響，然新市府團隊上任後承擔接受，並負起責任，在兼顧長輩使用權益及政策公平正義的大前提下，將每一分錢花在刀口上。因此，敬老愛心卡每月1000點補助額度一毛都不會減少，並讓政策更加周延公平，也更能支撐市府預算而長久推動。此政策方案預計於2月15日起實施。

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關鍵字：敬老愛心卡,計程車,看診,台中市政府

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