全台「春節計程車加成收費」懶人包　花東+50、彰化+100

▲農曆春節計程車加成。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2019年農曆春節連假長達9天，許多人都會趁此機會出門遠遊。台東縣政府宣布，從2月2日起至2月9日為止，縣內計程車在該期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收50元，屆時計費錶內會自動顯示加收後的價格，民眾仍按照跳錶最後顯示金額付費即可。



台東縣政府交觀處同時提醒，計程車業者務必確實遵守「按錶收費」規定，不得以其他原因為由對乘客加收額外費用，亦不得以議價、繞路等方式對乘客索取較高額車資，若乘客有碰到上述違規情形，可記下車號、司機姓名、搭乘時間及地點等資訊後，逕向縣府消費者服務中心、台東監理站及台東縣政府警察局交通隊檢舉（申訴電話：消費者服務中心1950、台東監理站（089）311539轉301、台東縣政府警察局（089）325801）。

▲春節計程車內的計費錶多會以春節加成價顯示。（圖／記者林世文攝）

農曆春節期間各縣市計程車加成規定如下：



台北市、新北市、基隆市

北北基計程車春節加成收費將同步，從2月1日0時起至2月10日夜間24時為止，每趟次加成收費20元。北市已要求計程車全面更換新計費表，計程車駕駛屆時需選取春節計費表跳錶收費，因收費已含春節加成金額，乘客只需按照跳錶金額支付，駕駛不得額外加收。

桃園市

桃園市政府交通局公告計程車春節加成運價，自2月1日0時起，至2月10日夜間24時為止共10天，無論搭乘距離每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離每趟次加收100元。

新竹市

春節期間加成計費時間為2月2日凌晨0時到10日夜間24時為止，共9日，按原規定每趟加收3成。例如原本車資為100元，春節期間則會收取130元，詳細的春節期間收費加價措施，已印製成中、英、日3種語言放在計程車內，方便旅客得知。

苗栗縣

苗栗限規定，從2月3日凌晨0時起至10日夜間24時為止，共8日，同樣按原規定每趟加收3成費用。

台中市

農曆春節期間計程車加成收費實施區間為2月1日凌晨0時起至10日夜間24時為止，共10天，每趟加收50元，在春節期間，計費錶內會自動顯示加收後的價格，民眾依照最後跳錶顯示金額付費即可。

彰化縣

彰化縣在春節期間加成計費區間為2月4日凌晨0時至2月9日夜間24時為止，共6天，每趟加收100元，夜間加成仍照舊。

▲排班計程車 。（圖／記者張一中攝）

南投縣

由於南投縣境內計程車多採議價制度，春節期間也會加收費率，建議搭乘前需先和司機確定價格後再搭乘，以免發生消費爭議。

雲林縣、嘉義縣

雲林與嘉義縣市的春節加成從2月1日凌晨0點起至10日夜間24時為止，共計10天，每趟加收50元。

台南市

台南市在農曆春節期間實施計程車加成日期區間為2月1日凌晨0時起至10日夜間24時為止，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間23時至凌晨6點加2成）計費外，全天將依原運價再多加50元，現行計費表均內建有春節加成功能，民眾逕依表面所示金額支付車資。

高雄市

高雄市計程車春節加成收費期間為2月1日0時起至2月10日24時止，共計10天，全天一律按錶加收50元。

宜蘭縣

宜蘭縣計程車農曆春節加成實施期間自2月1日凌晨0時起至10日24時止，每趟加收30元。在春節期間，計程車跳錶顯示金額即為春節加成後的總金額，民眾依錶付費即可。2月11日凌晨0點起恢復原規定收費方式。

花蓮縣

花蓮縣農曆春節計程車加成實施時間為2月2日凌晨0點10日24時止，為期9天，並自11日凌晨0點起恢復原運價計費方式收費。



春節加成運價實施期間，全面按夜間加成計價：夜間加成計算方式為啟程834公尺100元，續程每192公尺5元，每旅次再加收50元。