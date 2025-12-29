全台首個癌友專屬心理諮商所下月啟用　每人可獲6次免費服務

▲癌症希望基金會附設心理諮商所將於明年1月啟用，為全台首個癌友專屬心理諮商所。（圖／癌症希望基金會提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣新增癌症病例持續攀升，根據國健署2022年統計，平均每4分2秒便新增一個家庭苦於癌症。為加強相關照護，癌症希望基金會附設心理諮商所將於明年1月啟用，為全台首個癌友專屬心理諮商所，將提供每人最多有6次免費諮商，協助癌友家庭找回前進的力量。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，基金會自2018年起，已在台北、台中與高雄希望小站提供癌友與家屬心理諮詢服務，近3年服務近500人次；為提升服務量能與可近性，今年進一步在台北籌設心理諮商所，並於12月中旬取得北市衛生局核准執照，象徵癌症照護正式邁向制度化心理支持的階段。

蘇連瓔表示，根據研究，近半數癌友有明顯情緒困擾，約3至4成面臨焦慮或憂鬱，而台灣癌症5年存活率突破6成，加強心理支持已成為重要課題，但現行資源分散、費用負擔高，成立心理諮商所正是希望補上此缺口。

針對癌症希望基金會附設心理諮商所的服務，蘇連瓔說，將由心理師依個案需求，提供單次或連續性心理諮商服務，每人最多可有6次免費個別諮商，或4次免費伴侶和家庭諮商，協助病友及照顧者在治療歷程中穩定情緒。

該諮商所所長葉北辰指出，與一般心理諮商機構最大不同，在於團隊具備心理腫瘤學背景，熟悉癌症治療與家庭處境，能更快進入病友與家屬真正關注的核心；副所長靳秀麗則說，癌友的情緒困擾往往會影響照顧者與家庭關係，心理支持不僅是為了病人，更是為了整個家庭的穩定。

癌症希望基金會表示，心理諮商所即起開放預約，初期提供實體心理諮商服務，並預計於明年2月增設遠距諮商，過程中若評估必要，將即時轉介希望小站，由護理師及社工師接手，希望癌友家庭能撐過治療路，也慢慢走回生活。