快訊／中共今發動圍台軍演　國防部1630開記者會說明

▲國防部29日下午4時半將針對中共「正義使命-2025」圍台軍演召開記者會說明（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對共軍東部戰區今（29日）宣布對台舉行「正義使命-2025」圍台軍演，國防部預計今下午4時半召開記者會說明。另外，對於此次中共軍演，國防部發新聞稿表示，已成立應變中心並派遣適切兵力應對執行立即備戰操演。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，國防部下午2時宣布，今下午4時半將召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。另外，國防部發新聞稿上午已透過新聞稿表示，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

「捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。」國防部強調，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我方更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。