突胸悶！急診醫以為心肌梗塞「一脫衣就好」原因超糗：差點掛急診

（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

天冷導致血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，進而提高中風、心肌梗塞等風險，一名急診醫師表示，某天晚上睡覺時突然出現胸悶、脖子被勒住的症狀，如同「心肌梗塞」的常見狀況，讓他驚覺不妙立刻下床，準備穿上保暖衣物出門掛急診，結果一脫衣服才發現根本是烏龍一場，原來是衣服穿反了。

準備出門掛急診 一脫衣才發現穿反了



一名醫師在「急診醫師碎碎唸」臉書發文，入睡後突感胸口悶痛、呼吸不順，脖子也緊緊的，腦中立刻浮現「心肌梗塞」警訊，當下還半信半疑地自我安慰「應該不是吧？」但喘不過氣的不適感卻如此真實，「身為急診醫師20年，馬上內心響起警鈴，看來不去急診掛號不行了。」

他立刻下床準備出門掛急診，一邊尋找保暖衣物，心中一邊盤算著，要親自開車、叫計程車，還是直接撥打119送醫，結果一脫下上衣，胸悶、喘不過氣的症狀竟瞬間消失，原來是整件T恤穿反了，前後印滿字的設計讓他誤判，也導致領口緊勒造成不適。

他無奈笑喊，「本來還以為是網路笑話，沒想到居然真實發生在自己身上.......以後再也不買前後都寫字的T shirt 了啦」，也還好一切只是虛驚一場。

貼文曝光，一票網友笑翻，「還好沒去急診，不然就麻煩了」、「醫師保重啊，病患大眾很需要你的」、「3個月前，半夜也是如上症狀，做了心臟超音波，心電圖，抽血，一切正常，醫生還特別說我心臟還很好，最後醫生開了Q10。結論可能是胃潰瘍」、「其實一般人不太會，是你練太壯」。