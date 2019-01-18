香港流感發威44死　191所幼稚園19日起「停課7天」

▲香港流感擴散至幼稚園，當局宣布191間學校明起停課一周。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

香港流感疫情近期迅速蔓延，目前已錄得113宗嚴重流感個案、44人死亡，多間幼稚園也先後爆發案例，甚至宣布停課。香港當局今（18）日下午宣布，預估流感活躍度在未來數周會持續上升，因此17日舉行跨部門會議決定，爆發流感的幼稚園，即先前爆發流感的183間幼稚園及幼兒中心，和今日新增的8間合計191間學校進行停課7天。

衞生防護中心總監黃加慶表示，現在處於流感爆發「非常時期」，需要加強防控，至今已通知191間幼稚園及幼兒中心，建議明天（19日）起停課7天。防護中心社會醫學顧問醫生張竹君說，流感逐漸活躍，目前流行的是甲型H1流感病毒，6歲以下兒童容易受到影響，所以幼稚園及幼兒中心才會爆發出較多案例。

▼孩子發燒應該立即就診，且須等待退燒後48小時才可返回校園上課。（圖／翻攝自衞生署衞生防護中心臉書）

據香港衛生防護中心公告，針對粉嶺區幼稚園暨幼兒中心的個案，涉及24名學童，包括10男14女，介於2至6歲，他們從1月4日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中23人曾求醫，6人需入院接受治療；目前，全部病人情況穩定，有6名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

張竹君指出，當局2019年引入季節性流感強度監察指標，目前幼兒中心處於非常高等級，其他學校則處於「中強」等級，老人院處於「低強」等級；公立醫院診斷流感率上升，以6歲以下兒童住院率較高，0至5歲入院率處於「高強」等級，6至14歲則為「中強」等級。