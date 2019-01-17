香港長州東灣「驚見豬屍」　居民憂非洲豬瘟病毒海漂襲港

▲東莞的工作人員把豬拖到屠房。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，截至17日為止，已有24個省市自治區淪陷。據港媒報導，香港長洲海灘今日驚見1隻豬屍，港府獲報後隨即派員前往清理，木ˇ前已封鎖現場；至於該豬屍是否感染非洲豬瘟，仍有待調查。業者認為，豬屍可能自大陸漂來，不排除是當地豬農為了躲避官方查緝，進而將豬隻丟棄。

據《香港01》報導，有香港市民今天在長洲海灘發現一隻豬屍，警方接獲通報後隨即趕赴現場，香港食物環境衛生署也派人到場清理。由於大陸當前非洲豬瘟疫情嚴峻，該豬隻尚未排除是否感染豬瘟，工作人員在清理時都穿上了防護衣物。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

香港農業聯合會主席陳建業受訪時表示，估計豬屍是由中國大陸飄浮到香港，不排除是有豬農不想被有關部門知道農場有疫情，因而將病死的豬隻丟棄海邊。他也表示，非本地動物屍體會帶有病毒，包括非洲豬瘟，希望政府盡快通報大陸當局，避免污染海洋及傳入病毒。

由於非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫；目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、廣西、海南、山東、河北與西藏等7省市。香港目前未有疫情發生，不過當局已提高戒備，慎防疫情傳入。

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