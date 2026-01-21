　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

▲▼大陸國台辦發言人彭慶恩。20260121（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸海警船與共軍無人機日前相繼出現在我東沙島附近海空域，大陸國台辦稱，海警的執法巡查旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，是「合法正當之舉」，同時強調共軍無人機在「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，「完全正當合法」。

據報導，大陸海警船14日出現在台灣東沙島附近水域，我海巡署表示，「中國應停止一切侵擾行為」，並揚言「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日於例行記者會上表示，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。

彭慶恩續稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。「如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。」

我國防部17日凌晨偵獲一架中共監偵無人機進入東沙島領空，經廣播後脫離。國防部批評，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範。共軍南部戰區則稱，該戰區組織無人機位「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練。

對此，彭慶恩稱，南部戰區組織無人機位「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，完全正當合法。他稱，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，是不折不扣的「麻煩製造者」。

▼東沙環礁遙測影像。（圖／翻攝國家太空中心）

▲▼福衛二號拍攝東沙環礁遙測影像。（圖／翻攝自國家太空中心）http://www.nspo.narl.org.tw/tw2015/gallery/image.shtml?id=000008&hid=2e6nFpe8KV

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

陸配喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將追責「台獨幫凶爪牙」

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

陸男嬰全身滿是針孔送醫 狠母扎百針...不聽話就放血

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」

更多熱門

相關新聞

黃國昌帶走國防密件稱不小心　民進黨團要修議事規則補漏洞

黃國昌帶走國防密件稱不小心　民進黨團要修議事規則補漏洞

立法院國防及外交委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌一度將機密資料攜出場，引發熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，將推動修正《立法院議事規則》第48條，將攜出機密文件的行為明確連結罰則，以杜絕國安漏洞。黨團副幹事長范雲引用黃國昌昔日金句「連簡單的事都搞錯顯然不適任」回敬；黨團副幹事長沈伯洋則說，黃國昌將文件帶走是「鐵一般的事實」，至於是否真的不小心，「監視器拍不到黃國昌的內心」。

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授：暗示太明顯

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授：暗示太明顯

關鍵字：

東沙島共軍解放軍大陸海警海巡署國防部

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面