共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸海警船與共軍無人機日前相繼出現在我東沙島附近海空域，大陸國台辦稱，海警的執法巡查旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，是「合法正當之舉」，同時強調共軍無人機在「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，「完全正當合法」。

據報導，大陸海警船14日出現在台灣東沙島附近水域，我海巡署表示，「中國應停止一切侵擾行為」，並揚言「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日於例行記者會上表示，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。

彭慶恩續稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。「如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。」

我國防部17日凌晨偵獲一架中共監偵無人機進入東沙島領空，經廣播後脫離。國防部批評，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範。共軍南部戰區則稱，該戰區組織無人機位「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練。

對此，彭慶恩稱，南部戰區組織無人機位「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，完全正當合法。他稱，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，是不折不扣的「麻煩製造者」。

▼東沙環礁遙測影像。（圖／翻攝國家太空中心）