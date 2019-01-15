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解放軍參謀長李作成：台灣若分裂出去，軍隊不惜代價維護祖國統一

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▲▼李作成會見理查德森。（左圖／翻攝自中新社，右圖／達志影像／美聯社）

▲李作成會見理查德森。（左圖／翻攝自中新社，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成15日早上，在八一大樓會見來訪的美國海軍作戰部長約翰•理查德森（John M. Richardson）。李作成表示，台灣問題是中國的內政，事關中方核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉；如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

據悉，理查德森一行應解放軍海軍司令員沈金龍邀請，於13日開始對中國進行正式訪問。李作成說，中美建交40年的風雨歷程表明，中美共同利益遠大於矛盾分歧，合作是雙方最好的選擇；中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，兩國元首高度重視兩軍關係，為兩軍關係發展提供了重要引領。

他也說，兩軍應相互尊重，增進互信，加強溝通，管控風險，努力推動兩軍關係成為兩國關係的穩定器。理查德森表示，美方高度重視發展建設性的、以結果為導向的美中兩軍關係，願與中方一道，加强兩軍高層交往，用好兩軍現有溝通對話渠道，增進相互了解，減少誤解誤判，管控分歧風險。

理查森14日與沈金龍會面時也討論兩軍在海上相遇行為準則和風險管控，理查森重提美方希望建立自由開放、不排除任何國家在外的印太區域，「中美雙方雖然在一些問題上存上分歧，但為了兩國人民的利益，雙方有合作的空間」。

▼中共國防部官網發布李作成會見美國海軍作戰部長消息。（圖／翻攝自中共國防部官網）

▲▼中共國防部官網發布李作成會見美國海軍作戰部長消息。（圖／翻攝自中共國防部官網）

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