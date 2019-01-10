影／驚險降落阿爾卑斯山！直升機45度斜傾「鼻頭插雪中」　勇救滑雪客

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記者朱世凱／綜合報導

法國阿爾卑斯山（Alpes）近期出現一架直升機英勇降落的救援畫面，只見飛行員透過高超技巧讓機身呈現45度斜傾，鼻頭幾乎快要插進雪中，甚至旋翼葉片也差點掃到山坡，不過最終仍順利搶救落難的滑雪者。

據Global News報導，德雷利（Nicolas Derely）在臉書上寫道，本（1）月2日和兒子及兒子的朋友德貝拉萬（Emmanuel De Bellavoine）一同去滑雪，但德貝拉萬後來開始不斷哀嚎「膝蓋很痛」，使得活動被迫中斷；德雷利只好打電話呼救，「我拿出手機，幸好有四格訊號還有4G網路才能向外界聯繫，這真是奇蹟！」

▼直升機降落畫面超驚險。（圖／翻攝自Nicolas Derely臉書）

不久，法國帕西區救護人員便派出直升機前來搜救，德雷利也把這段救援過程拍攝下來並上傳臉書。從影片可見，直升機的鼻頭幾乎快要插入雪中，右側滑橇式起落架前段也壓著山坡，不過幸虧飛行員的駕駛技術，才讓救護人員得以順利到達地面協助傷患，並且最後一同靠著吊繩回到機身裡頭。

網友看了紛紛驚嘆，「這個就叫專業」、「好像在看電影」、「直升機好像變蜻蜓一樣，想停哪裡停哪裡」、「螺旋槳離山體表面積雪很近，看著很驚險」、「飛行員可以在低溫+冰雪覆蓋+山區裡的亂流中完成救援，真是佩服」。