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日本流感盛行　東京提早拉起「流行警報」患者1週激增3.4倍

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▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

▲日本流感病患激增，東京光是短短一週就暴增了3.4倍的患者。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本東京近日流感肆虐，當局也在17日發佈流感「流行警報」，提醒民眾務必加強洗手等預防措施，一旦有感染疑慮最好盡快就診，以掌握病情。據悉，光是從7日到13日一星期內，東京都內419所醫療機構，平均一所就有31.7人罹患流感，比起前一星期高出3.4倍。接下來持續寒冷的天氣有助於流感擴散，國人如果近期有赴日旅遊計畫，務必做好防疫措施。

根據《日本放送協會》報導，東京當局在17日發布流感警報，比起前一季還快了一星期發布警報。由於流感興盛，直到13日為止，東京已有236所幼稚園與學校採取停課措施。依照目前檢測出病毒的分析結果，有高達72%的案例皆是感染從10年前作為新型流感肆虐全球的「H1N1」。

根據東京都政府表示，截自13日以前短短一周都內419所醫療機構的平均流感患者已達31.7人，突破發布流行警報的30人，因此在17日將流感注意報更改為流行警報。民眾務必勤洗手預防感染。

另一方面，根據《琉球新報》報導，沖繩縣內的醫療機構更是超出平均41.76名流感患者，同樣發起流感的流行警報。據悉，目前已發布流行警報的地區有福島縣、愛媛縣松山市與今治市、群馬縣、三重縣以及千葉縣。

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關鍵字：流感,日本旅遊,日韓要聞

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