殲-20計畫變身「雙座版」戰術轟炸機　首個威龍旅有望年內成形

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

2019年才剛開始，解放軍官方便正式公佈首個成建制威龍旅，也意味首個殲-20作戰部隊編制可望於年內建成；另外也有消息指出，殲-20戰機將開發為「雙座型」戰術轟炸機，配套的發動機WS-15也進入了關鍵攻關階段，有機會在2020年左右設計定型。

綜合陸媒報導，從先前的相關消息來看，解放軍首個成建制威龍作戰旅屬於東部戰區空軍航空兵，也就是獲得「時代楷模」郝井文旅長的所在部隊，王海大隊很可能成為該旅第一個作戰大隊，這項消息也表明殲-20開始進入批量生產階段。

報導指出，先前製造的飛機已經交給中國空軍試飛訓練中心，用於戰術訓練、大綱編制等，同時也幫助主機廠、設備及附件廠打通生產線，外界推測中國空軍2018年接收了大約28架殲-20，平均每年大約10架飛機，這個速度與美國F-22戰鬥機低速生產階段大致相同。

▼ 美軍F-22猛禽匿蹤戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

不過外界也推測解放軍列裝殲-20速度應該比F-22戰鬥機要快，因為後者陷入經費不足，數量削減的窘境，因此影響飛機的生產速度。據悉，F-22自2005年到2012年共交付187架，平均每年大約20架，最快時期約每月2架；而殲-20是中共空軍2020年之後主力戰鬥機，加上成都飛機公司已掌握脈動生產線技術，所以生產速度應該會快於F-22，即便還難以達到F-35每年上百架的速度，但今年仍有很大可能可以看到首個全裝威龍旅編制。

殲-20下一步最引人關注的發展就是WS-15發動機，只有配備WS-15發動機之後，殲-20才能達到完整技術標準，從相關資料分析，WS-15已經進入改進與少量生產階段；另外也有消息傳出，殲-20會成系列發展，可能會研製一型雙座戰鬥轟炸機，用於執行遠程和區域打擊任務。

▼渦扇-15（WS-15）發動機模型，亦稱「峨嵋發動機」。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

不過考量到中共空軍對空優戰機要求非常大，恐怕不會答應將隱身戰機只用於遠程打擊，所以殲-20雙座型可能會增加機身容量，增加武器裝載量，將空地武器載級別提高到1000公斤級，保留相當的空戰能力，換句話說，殲-20雙座型更類似隱身化的F-15E戰機。