　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

▲▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／北京報導

外傳美國希望與中國大陸進行新一輪貿易談判，大陸外交部回應，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表態稱，希望與中國進行另一輪的潛在貿易談判。大陸外交部發言人郭嘉昆今（21）日主持例行記者會，媒體詢問，中美之間是否考慮舉行此類的會晤，會在哪裡舉行？

郭嘉昆表示，「具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問」，他強調，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

此外，美國總統川普因格陵蘭島問題向歐洲國家發出關稅威脅。英媒詢問，鑑於中國能夠抵抗住美國的壓力，應對川普政府的關稅措施，中國政府是否能給這些歐洲國家一些建議，應該如何應對美方威脅？

郭嘉昆回應，關於歐洲國家與美國的關係，中方不做評論；關於格陵蘭島問題，中方已經多次闡明立場。

郭嘉昆進一步指出：「對於中歐關係，中方始終秉持相互尊重，合作共贏的原則，來推進同歐洲國家發展互利共贏的關係。我們也期待歐洲國家能夠與中方相向而行。」

另外，昨天中方宣布已收到美方的加入「和平委員會」的邀請，美國總統川普20日在一場白宮記者會上表示，聯合國應繼續存在，但是他剛宣布成立的「和平委員會」可能會取而代之。

「關於『和平委員會』，中方昨天已經就相關問題作了回答」，郭嘉昆指出，關於聯合國，中國始終踐行真正的多邊主義，無論國際形勢如何變化，中國都堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計在本月底訪問大陸，對此，郭嘉昆表示，「我暫時沒有可以發布的消息」，並稱當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國加強交往合作，無疑符合兩國和世界的利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前一天才示警！這檔ETF暴跌17%　不敗教主：早就叫你跑
鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動
張文散發「危險感」！　哥哥結婚拒邀他：怕弟弟會殺人
快訊／範圍擴大！　10縣市「非常寒冷」
台股爆史詩級大量！　三大法人聯手重砍
快訊／不只滿堂紅！　「虎爺台菜私廚」詹軒文等8人遭拘捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

UNIQLO：C首推質感墨鏡「春夏重點搶看」！790元抽繩包、精品級外套必收

陽明海運深化海事產學教育　與東港海事厚植新世代輪機專業人才

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

【違規超過了啦】騎士超越停止線擋路中　駕駛直接開到面前反制

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

陸配喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將追責「台獨幫凶爪牙」

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

陸男嬰全身滿是針孔送醫 狠母扎百針...不聽話就放血

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

更多熱門

相關新聞

美歐互槓恐難堪　美國信譽終結

美歐互槓恐難堪　美國信譽終結

美國與歐洲因為格陵蘭引發爭端，一場跨大西洋的新貿易戰恐在醞釀中。CNN指出，「川普有關稅，歐洲有貿易火箭砲。這場格陵蘭僵局可能迅速惡化，場面變得很難看。」專家學者也表示，川普威脅對盟友加徵關稅的做法，不僅導致物價上漲，還會損害雙邊經濟，甚至破壞美國信譽。

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

川普「格陵蘭」助威！飾金飆每錢18480元新高　投資客搶購10兩

川普「格陵蘭」助威！飾金飆每錢18480元新高　投資客搶購10兩

貿易戰陰霾當中　陸2025年出口成長逾6％

貿易戰陰霾當中　陸2025年出口成長逾6％

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

關鍵字：

中美關係貿易戰貿易談判大陸外交部

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面