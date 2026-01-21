中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／北京報導

外傳美國希望與中國大陸進行新一輪貿易談判，大陸外交部回應，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表態稱，希望與中國進行另一輪的潛在貿易談判。大陸外交部發言人郭嘉昆今（21）日主持例行記者會，媒體詢問，中美之間是否考慮舉行此類的會晤，會在哪裡舉行？

郭嘉昆表示，「具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問」，他強調，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

此外，美國總統川普因格陵蘭島問題向歐洲國家發出關稅威脅。英媒詢問，鑑於中國能夠抵抗住美國的壓力，應對川普政府的關稅措施，中國政府是否能給這些歐洲國家一些建議，應該如何應對美方威脅？

郭嘉昆回應，關於歐洲國家與美國的關係，中方不做評論；關於格陵蘭島問題，中方已經多次闡明立場。

郭嘉昆進一步指出：「對於中歐關係，中方始終秉持相互尊重，合作共贏的原則，來推進同歐洲國家發展互利共贏的關係。我們也期待歐洲國家能夠與中方相向而行。」

另外，昨天中方宣布已收到美方的加入「和平委員會」的邀請，美國總統川普20日在一場白宮記者會上表示，聯合國應繼續存在，但是他剛宣布成立的「和平委員會」可能會取而代之。

「關於『和平委員會』，中方昨天已經就相關問題作了回答」，郭嘉昆指出，關於聯合國，中國始終踐行真正的多邊主義，無論國際形勢如何變化，中國都堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計在本月底訪問大陸，對此，郭嘉昆表示，「我暫時沒有可以發布的消息」，並稱當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國加強交往合作，無疑符合兩國和世界的利益。