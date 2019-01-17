中美建交40週年　王毅：「台灣問題」始終是最敏感問題

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

2019年是中美建交40周年，《人民日報》17日特地刊登王毅針對這項重大里程碑的專訪文章，他先是強調雙方應不忘初心，共同推進以協調、合作為基調的中美關係。至於分歧和敏感問題，他則表示，「台灣問題始終是中美關係中最核心最敏感的問題；一個中國原則是中美關係的政治基礎」。

王毅指出，「美方應堅持一個中國原則，恪守中美三個聯合公報，切實反對『台獨』勢力及其分裂活動，慎重處理涉台問題。在涉藏、涉疆等問題上，美方同樣應尊重中國主權和領土完整，停止干涉別國內政的做法。」

「中美社會制度、歷史文化、現實國情不同，有著各自利益和關切，這是正常的」．王毅表示，國與國之間有差異、有分歧甚至有矛盾，並不意味著一定要走向對立，關鍵是尊重彼此主權和領土完整，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重彼此歷史文化和國情差異。」

▼王毅認為，兩國應該尊重彼此的社會制度而非干涉。（圖／達志影像／美聯社）

他還說，「要做對戰略互信的選擇題。美方一些人對中國存在疑慮和猜忌，認為國強必霸，中國將來肯定會挑戰或取代美國，這是一個嚴重的戰略誤判；中國堅持走和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略，堅持與各國共同構建人類命運共同體。」

針對中美經貿摩擦，王毅指出，「經貿合作的本質是互利共贏，依然是中美關係的壓艙石和推進器。中美雙方都有擴大經貿合作的意願，應當有能力也有智慧推動達成一個彼此都能接受的方案。最近兩國工作團隊磋商取得積極進展，這再次說明，對話磋商才是解決問題的唯一正確辦法。」