大陸 大陸焦點 特派現場

陸資併購索尼電視業務　四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

▲索尼電視（SONY）。（圖／CFP）

▲大陸TCL集團購入索尼（SONY）電視業務，成立合資公司。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本索尼（SONY）集團繼手機業務退出中國市場後，電視業務也出現重大變動。索尼集團20日宣佈，將剝離電視機業務，並與大陸TCL成立合資公司，由TCL取得控股權。此舉不僅象徵索尼電視在大陸市場角色轉變，也反映出外資電視品牌在大陸市佔率持續下探的現況。

▲大陸電視品牌TCL。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，索尼集團20日宣佈重大重組：將剝離電視機業務，並轉移至與中國TCL成立的合資公司。同時，索尼與TCL簽署意向備忘錄。

新成立的合資公司中，TCL持股51%，索尼持股49%，相關產品將延續使用「索尼（Sony）」與「BRAVIA」品牌，確保品牌辨識度與既有用戶基礎。市場解讀，這項安排實質上等於TCL併購索尼的電視與音響業務。

據了解，TCL在顯示技術、規模製造與供應鏈整合方面具備優勢，但高階市場仍高度仰賴品牌溢價，透過承接索尼電視業務，TCL結合自身成本與製造能力，搭配索尼長期累積的品牌與技術形象，欲加快高端化佈局，擴大全球影響力。

▲索尼電視（SONY）。（圖／CFP）

近年來，日系電視品牌在全球與大陸市場的份額持續下滑。東芝電視已出售給海信，夏普由鴻海收購，松下也將部分電視生產外包給TCL，索尼一度被視為日系品牌最後的高端堡壘。然而，數據顯示，2024年索尼等四大外資電視品牌在中國市場的合計市佔率已低於5%。

直至2025年，三星、索尼、飛利浦與夏普在大陸市場的合併出貨量已跌破100萬台，長期處於市場低檔。相較之下，大陸國內品牌群雄並起，海信、TCL、小米、創維、長虹、海爾、康佳及華為等八大品牌合計出貨量達3096.3萬台，佔整體市場94.1%。

