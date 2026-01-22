　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」　攜價值239萬元金條...警接報急攔下

▲西安員警飛奔抓捕車手。（圖／翻攝極目新聞）

▲西安員警飛奔抓捕車手。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸西安近日發生一起疑似「黃金交割」詐騙案件。一名婦人疑在詐騙話術誘導下，攜帶換取後的價值約239萬元新台幣（500克金條）外出準備交付，警方接獲報後緊急攔阻，當場查獲部分金條並逮捕涉案車手，避免進一步財產損失。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲陸警揭新型態「黃金詐騙」手法。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，1月16日，公安灞橋分局反詐中心接到緊急預警：轄區居民王女士（化名）疑似正遭遇詐騙，且涉及金額巨大！情況緊急，反詐中心、洪慶派出所緊急出動，火速前往交易地點，將正準備收取黃金的“車手”現場抓獲，當場查獲價值52.8萬元（人民幣，下同）的500克金條！而此時，王女士還沉浸在騙子的謊言中……。

王女士接獲自稱「外地民警」的電話，對方聲稱其銀行卡涉入洗錢案件，須配合「資金核查」。詐騙者隨後引導她下載螢幕共享軟體，監控操作過程，要求將存款集中轉入指定帳戶，並改以購買黃金交付「工作人員」，作為「自證清白」的方式。

警方趕抵現場後，發現王女士仍深信不疑，隨即出示相關證據並逐步解析詐騙手法，當場說明所謂「辦案流程」的破綻。王女士這才驚覺受騙，警方也同步確認，其帳戶內尚有70萬元未被轉出，合計成功攔阻並輓回經濟損失122.8萬元。

警方指出，近來電信詐騙手法出現新變形，詐騙集團不再僅要求轉帳，而是以「資金安全」、「保值轉移」、「配合調查」等說詞，誘騙被害人改以黃金等高價值實體財物進行「交割」，藉此規避金流追查，隱蔽性與迷惑性更高。

警方也提醒，常見手法還包括假借兼職任務、投資專家、高價回收、冒充公檢法或軍人等身分，誘導民眾購買或寄送黃金，一旦得手，詐騙者便立即失聯。警方呼籲，凡要求以黃金、貴重物品進行「驗資」、「審查」、「充值」者，幾乎可判定為詐騙，民眾務必提高警覺，第一時間向警方求證。

01/20 全台詐欺最新數據

黃金詐騙警察電信詐騙安全犯罪

