港府將發1.5萬紅包給市民　至少280萬人受惠

▲港幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

2018年香港政府根據「關愛共享計劃」，要發4千港幣（約1.5萬新台幣）「紅包」給未受惠於《財政預算案》的市民，只要符合6項標準並在時間內申請，就可以拿到這筆生活補貼。港府估計將發出110億元（港幣，下同），有280萬人因此受惠。

綜合陸媒報導，香港2018年公布的財政預算案，推出4000元「關愛共享計畫」，於2月1日起至4月30日接受申請。申請人須符合年滿18歲、持香港身份證、通常居住在香港、無須繳交2017年18年度課稅年度的薪俸稅，並在香港沒有物業的人士，除了以上這幾項，還有一項最重要的限制就是「沒有受惠於2018至2019年度《財政預算案》發放的補貼」，相關申請表將於21日正式派發，18日相關申請內容已搶先曝光。

▲只要符合申請條件，就可拿到香港政府派發的4000港幣。（圖／CFP）

香港區議員任啟邦參與簡介會時透露，申請表格將於2019年1月21日正式派發，申請者大約需填報3部分，包括11項個人資料、揀選申領資格、簽署聲明。但不須填寫所持資產、所交稅項及差餉金額等重要數字。

從簡介會流出的申請表格來看，第1部分是個人資料，如姓名、地址、身份證號碼及銀行賬戶號碼等。第2部分則列出申請人的資格，若符合上述限制，便可選取「受惠類別」，從4項中選1項。

任啟邦指出，這次「發錢」要提交諸多文件，平均每天會接到8至10個市民查詢相關事項，真是「煩到嘔」，有些問題比較「刁鑽」，例如一名婆婆無法提出住址證明，要使用丈夫的住址證明，這就需要另外提交結婚證書以證明夫妻關係。