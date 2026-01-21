　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

▲武漢光谷AI問診機器人經過數個月試用後，即將投產正式運用。（圖／翻攝極目新聞）

▲武漢光谷AI問診機器人經過數個月試用後，即將投產正式運用。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢光谷一款AI問診機器人即將進入實際應用階段。華工科技近日發表門急診專用「靈智醫療智能體」系列產品，主打協助預檢分診與導診作業。官方指出，相關設備已在多家三甲醫院試用，累計服務逾2萬人次，預問診結果與專家診斷一致率達93%，將對長者就診提供更便利的服務。

《極目新聞》報導，1月20日，華工科技醫工轉化聚焦AI醫療驅動發展論壇暨靈行智遠新品發佈會在東湖高新區華工科技中央研究院舉行。會上，華工科技正式發佈「靈智醫療智能體」系列產品，即急診專用桌面機「小i」和門診專用立式機「小e」，它們將AI技術與醫療場景深度融合，直擊門急診就醫堵點，有望讓患者就診更便捷、醫護診療更高效。

▲武漢光谷AI問診機器人經過數個月試用後，即將投產正式運用。（圖／翻攝極目新聞）

該系列產品由華工科技旗下武漢華工醫療科技有限公司主導，結合企業在智慧製造硬體整合的基礎，並引入同濟醫院急診與重症醫學團隊的臨床經驗，以及武漢大學人工智慧研究資源，形成產學研醫協同成果。產品核心為門急診預檢分診智能化服務，採用問診大模型與多模態互動設計，支援語音與觸控操作。

相關負責人表示，該智能體主要協助病患完成分診、問診與導診流程，最快約兩分鐘即可完成初步判斷，針對排隊時間長、分診不精準及長者操作不便等問題提供改善，同時也可將完整問診資訊同步給醫護人員，以提升診療效率。

官方數據顯示，自2025年9月起，靈智醫療智能體已在同濟醫院等5家大型三甲醫院試用，累計服務約2萬人次。針對隨機抽樣的1644份去識別病例分析，其預問診結果與專家診斷結果一致率達93%，並可降低漏診與誤診風險。

同濟醫院光谷院區急診重症醫學科負責人指出，急診高峰時單日接診人數可超過360人，醫師平均僅能用約8分鐘完成一名患者的初診，人工分診負擔沉重，AI問診機器人試用期間，分診效率與後續診斷準確度上表現穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇將出陣

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

陸配喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將追責「台獨幫凶爪牙」

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

陸男嬰全身滿是針孔送醫 狠母扎百針...不聽話就放血

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

更多熱門

相關新聞

醉男吐滿身！同事送醫鳥獸散　醫見「病床1幕」急勸世

醉男吐滿身！同事送醫鳥獸散　醫見「病床1幕」急勸世

歲末尾牙拚酒搏感情，換來的恐是一場空！急診科醫師白永嘉分享，一名中年男喝到爛醉被送醫，同事一臉嫌棄更瞬間鳥獸散，只剩太太雖生氣卻細心替先生擦拭穢物。這一幕讓白永嘉想起過去也曾迷信「喝酒養人脈」的自己，不禁感嘆乾了再多瓶也是枉然，最後守在病床邊的，往往只有平常被忽略的家人。

快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行

快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行

男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300

男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

國泰醫院獲國家生技醫療品質獎銅獎

國泰醫院獲國家生技醫療品質獎銅獎

關鍵字：

光谷.AI問診機器人急診分診華工科技智慧醫療

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面