光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

▲武漢光谷AI問診機器人經過數個月試用後，即將投產正式運用。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢光谷一款AI問診機器人即將進入實際應用階段。華工科技近日發表門急診專用「靈智醫療智能體」系列產品，主打協助預檢分診與導診作業。官方指出，相關設備已在多家三甲醫院試用，累計服務逾2萬人次，預問診結果與專家診斷一致率達93%，將對長者就診提供更便利的服務。

《極目新聞》報導，1月20日，華工科技醫工轉化聚焦AI醫療驅動發展論壇暨靈行智遠新品發佈會在東湖高新區華工科技中央研究院舉行。會上，華工科技正式發佈「靈智醫療智能體」系列產品，即急診專用桌面機「小i」和門診專用立式機「小e」，它們將AI技術與醫療場景深度融合，直擊門急診就醫堵點，有望讓患者就診更便捷、醫護診療更高效。

該系列產品由華工科技旗下武漢華工醫療科技有限公司主導，結合企業在智慧製造硬體整合的基礎，並引入同濟醫院急診與重症醫學團隊的臨床經驗，以及武漢大學人工智慧研究資源，形成產學研醫協同成果。產品核心為門急診預檢分診智能化服務，採用問診大模型與多模態互動設計，支援語音與觸控操作。

相關負責人表示，該智能體主要協助病患完成分診、問診與導診流程，最快約兩分鐘即可完成初步判斷，針對排隊時間長、分診不精準及長者操作不便等問題提供改善，同時也可將完整問診資訊同步給醫護人員，以提升診療效率。

官方數據顯示，自2025年9月起，靈智醫療智能體已在同濟醫院等5家大型三甲醫院試用，累計服務約2萬人次。針對隨機抽樣的1644份去識別病例分析，其預問診結果與專家診斷結果一致率達93%，並可降低漏診與誤診風險。

同濟醫院光谷院區急診重症醫學科負責人指出，急診高峰時單日接診人數可超過360人，醫師平均僅能用約8分鐘完成一名患者的初診，人工分診負擔沉重，AI問診機器人試用期間，分診效率與後續診斷準確度上表現穩定。