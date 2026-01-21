　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

▲Angry Birds官宣重返大陸遊戲市場。（圖／翻攝微博）

▲Angry Birds官宣重返大陸遊戲市場。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

經典手機遊戲Angry Birds（大陸譯：憤怒的小鳥，下同）今（21）日正式宣佈重返大陸市場。拿下代理權的金山世遊與芬蘭遊戲公司Rovio娛樂有限公司達成戰略合作，取得《憤怒的小鳥》系列在大陸的獨家代理與營運權，象徵該IP在暫別多年後，將全面回歸大陸玩家視野。

▲Angry Birds官宣重返大陸遊戲市場。（圖／翻攝微博）

《海報新聞》報導，1月21日，金山世遊與Rovio娛樂有限公司宣佈建立戰略合作夥伴關係，為《憤怒的小鳥》系列遊戲全面回歸中國大陸鋪平道路。該系列遊戲將由金山世遊獨家發行並運營。

作為合作首波動作，雙方將率先為大陸市場推出兩款核心IP作品，包括以經典彈弓玩法為基礎、全面升級畫面與系統的《憤怒的小鳥：經典歸來》，以及主打泡泡消除玩法的《憤怒的小鳥：夢幻爆破》，分別鎖定核心玩家與休閒族群。

事實上，《憤怒的小鳥》近年已逐步重返中國市場。2025年9月，小米在新品發表會上，將《憤怒的小鳥2》預載至新款手機中，這也是該系列時隔近四年再次回到大眾視野。小米公佈的數據顯示，《憤怒的小鳥2》上線首月啟用用戶突破10萬人。

▲Angry Birds官宣重返大陸遊戲市場。（圖／翻攝微博）

《憤怒的小鳥》系列最早由Rovio於2009年推出，全球下載量累計已超過50億次，成為最具代表性的行動遊戲IP之一。不過，初代《憤怒的小鳥》曾於2023年2月自Google Play與App Store下架，官方說法指出，主要考量商業策略調整與老舊引擎維護困難，避免影響新作營運表現。

Rovio娛樂有限公司為全球行動遊戲開發商，除遊戲業務外，《憤怒的小鳥》IP亦延伸至動畫、電影、消費品與品牌授權等領域，並曾推出同名電影及續作。公司總部位於芬蘭，在歐洲與北美設有多個遊戲工作室。

金山世遊則成立於2020年，為金山軟體集團全資子公司，近年積極佈局手遊市場，曾推出《全民泡泡超人》、《貓咪和湯》系列等作品。本月稍早，金山世遊與虎牙聯合發行的《鵝鴨殺》開啟全平台公測，24小時內新增註冊用戶突破500萬，亦為此次取得《憤怒的小鳥》代理權增添市場關注度。

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

陸2025人均存款53.99萬元 浙江人均存款逾80萬元

陸2025人均存款53.99萬元 浙江人均存款逾80萬元

大陸央行（中國人民銀行）近期公佈2025年金融統計數據，多省份也陸續揭示去（2025）年年度金融運行的情況。其中，被視為研究宏觀社會經濟層面最直接的數據，住戶存款受到外界關注。官方數據顯示，2025年大陸全國住戶存款規模持續成長，若以人口估算，人均存款水準持續上升，部分省份之間呈現明顯差異，浙江人均存款異軍突起。

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

