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影／暴走姊猛摔香奈兒專櫃　櫃姐制止慘遭「扒制服」

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記者朱世凱／綜合報導

山東青島一名女子16日晚間9點左右，突然在萬象城（Mixc）商場內猛摔法國品牌「香奈兒」（CHANEL）的化妝品專櫃，旁邊櫃姐嚇得趕緊制止，卻被狠扒制服差點走光，引起顧客圍觀、拍攝。警方調查後發現，21歲劉姓女子患有精神分裂症，目前已被送往醫院治療。

▼暴走姊猛摔香奈兒專櫃，還狂扯櫃姐上衣。（圖／翻攝自微博）

▲▼暴走姊怒摔香奈兒專櫃。（圖／翻攝自微博）

影像顯示，身穿粉色羽絨外套的劉女，先是摔了香奈兒的化妝品，一旁櫃姐看見後紛紛向前制止，沒想到劉女不罷休，繼續砸了磁磚櫃台，距離暴走姊最近的櫃姐因為試圖伸手控制她，最後竟被猛扒制服差點走光。多名工作人員接到消息，立刻趕到現場勸架，但劉女還是繼續追打櫃姐。

青島市公安局市南分局官方表示，警方接獲報案，一名女子在山東路萬象城商場一樓鬧事，騷擾顧客並摔壞香奈兒專櫃商品，經調查發現，劉女常年患有精神分裂症，目前已被送往青島安寧心理醫院接受治療，此案仍在繼續處理中。

▼地上滿是化妝品及瓷磚碎片。（圖／翻攝自微博）

▲▼暴走姊怒摔香奈兒專櫃。（圖／翻攝自微博）

網友看完劉女的瘋狂行徑後表示，「就算有精神病也得賠」、「讓監護人賠啊」、「怎麼每次出事的都扯精神病」；也有網友同情女子說，「這應該不是她的本意，誰都不想生病的吧」、「誰規定精神病患不能出去走動？」。

據悉，2018年12月，北京也發生相似案例，一名女子大鬧西單大悅城（JOY CITY）雅詩蘭黛（Estée Lauder）專櫃，不僅怒砸單價不菲的化妝品，甚至想拿起地上碎玻璃朝手腕割去，最後保全將女子壓制在地才結束這場鬧劇；警方調查後便沒有下落，因此網友猜測此次香奈兒受災，很可能也會不了了之。

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關鍵字：香奈兒,暴走姊,櫃姐,專櫃,精神病,萬象城

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