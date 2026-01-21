陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

▲大陸科學家發現金奈米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸科學家近日揭示一項自然界金形成新機制，研究團隊在奈米級尺度下，首次原位觀察到黃鐵礦表面金奈米顆粒的生成過程，顯示出黃金可在常溫條件下於礦石界面逐步「生長」，也為資源勘探與環保回收技術提供參考方向，具重要指標意義。

《央視新聞》報導，近期，科學家們對地球上的一項物質——金納米（奈米，下同）的研究有了新發現。我國科學家就首次從納米尺度，原位揭示了自然界中金納米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程，簡單來說就是：黃金可以「長」出來。

大陸中科院廣州地球化學研究所研究團隊，透過原位觀測方式，清楚捕捉到金原子在黃鐵礦表面逐步聚集、生成奈米級金顆粒的過程。

這項發現顛覆過往對金礦形成需仰賴高溫、高壓地質活動的認知，顯示自然界中仍存在更為溫和的金生成途徑。

研究表明，地表水或地下熱液在岩石裂隙中流動時，會將金以可溶性絡合物形式帶入流體，當流體流經黃鐵礦表面，礦物界面便成為吸附與聚集金原子的場所，使金逐漸在奈米尺度下生成並累積。

學界認為，這項成果不僅有助於理解金礦形成的微觀機制，也可能為未來資源開發提供新思路，例如在傳統礦區或廢棄礦石中，評估透過類似自然機制回收黃金的可行性，對地質研究與資源利用具有啟發意義。