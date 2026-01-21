　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

▲大陸科學家發現金奈米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程。（圖／翻攝北京日報）

▲大陸科學家發現金奈米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸科學家近日揭示一項自然界金形成新機制，研究團隊在奈米級尺度下，首次原位觀察到黃鐵礦表面金奈米顆粒的生成過程，顯示出黃金可在常溫條件下於礦石界面逐步「生長」，也為資源勘探與環保回收技術提供參考方向，具重要指標意義。

《央視新聞》報導，近期，科學家們對地球上的一項物質——金納米（奈米，下同）的研究有了新發現。我國科學家就首次從納米尺度，原位揭示了自然界中金納米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程，簡單來說就是：黃金可以「長」出來。

大陸中科院廣州地球化學研究所研究團隊，透過原位觀測方式，清楚捕捉到金原子在黃鐵礦表面逐步聚集、生成奈米級金顆粒的過程。

這項發現顛覆過往對金礦形成需仰賴高溫、高壓地質活動的認知，顯示自然界中仍存在更為溫和的金生成途徑。

研究表明，地表水或地下熱液在岩石裂隙中流動時，會將金以可溶性絡合物形式帶入流體，當流體流經黃鐵礦表面，礦物界面便成為吸附與聚集金原子的場所，使金逐漸在奈米尺度下生成並累積。

學界認為，這項成果不僅有助於理解金礦形成的微觀機制，也可能為未來資源開發提供新思路，例如在傳統礦區或廢棄礦石中，評估透過類似自然機制回收黃金的可行性，對地質研究與資源利用具有啟發意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

陸配喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將追責「台獨幫凶爪牙」

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

陸男嬰全身滿是針孔送醫 狠母扎百針...不聽話就放血

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」

更多熱門

相關新聞

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話，市場炸鍋！美國總統川普放話對反對其「格陵蘭計畫」的歐洲國家祭出關稅重拳，貿易戰陰影急速籠罩全球金融市場，資金全面轉向避險資產，國際金價、銀價同步狂噴，雙雙衝上史上新高，貴金屬行情失速飆漲。

慈濟啟動植物幹細胞研究　中草藥標準化與研發

慈濟啟動植物幹細胞研究　中草藥標準化與研發

高學歷更難脫單？研究揭「長期單身」關鍵

高學歷更難脫單？研究揭「長期單身」關鍵

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

金飾店小開「想交友」1個月被騙掉5千萬！

金飾店小開「想交友」1個月被騙掉5千萬！

關鍵字：

黃金奈米顆粒黃鐵礦地質研究金礦

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面