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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／搭車睡一半衣褲「溫熱濕濕的」…女客驚見醉男露鳥噴尿

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女乘客13日搭著由廣州到大連的T367次特快列車，因為路途遙遠所以在車上小睡片刻，不料睡到一半突然覺得衣服褲子溫熱濕濕的，猛然睜眼一看，竟是對面的男乘客露出下體朝她撒尿。警方調查後表示，38歲闞姓男子語無倫次，明顯處於酒醉狀態，目前已被罰行政拘留10天。

▼女乘客搭車睡一半，衣褲竟被醉男尿濕。（示意圖／CFP）

▲▼衣褲全濕。（示意圖／CFP）

據看看新聞報導，一名女乘客在列車上頭靠著窗戶睡著時，突然覺得衣服褲子濕濕的所以睜眼一看，結果瞧見對面的男乘客竟然把自己的褲子全脫光，還朝她的方向撒尿，因此趕緊報警。員警到場後表示，女乘客幾乎全身上下包含鞋子和襪子都濕了，所以趕忙拿拖鞋給她替換。

警方隨後盤問撒尿的闞姓男子，發現他語無倫次，神智不清，明顯處於醉酒狀態。闞男直到隔天早上7點才清醒，並且向警方供稱，前一晚上車前曾和朋友喝了一斤多的酒，事後發生什麼事也記不清了，可能是想在車上好好睡覺，結果喝太醉才會沒有到廁所解決，直接當場脫褲子撒野。

▼醉男上車無意識地脫下褲子撒尿。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼醉男上車後，無意識地脫下褲子撒尿。（圖／翻攝自看看新聞）

闞男對於自己的行為感到相當懊悔也承認舉止涉嫌違法，目前警方判他行政拘留10天。網友看完紛紛說，「這算公共場所猥褻吧」、「快抓起來不要放瘋狗出來了」、「這女的真倒霉」、「應該進行閹割」、「恐怕是藉著酒勁耍流氓吧」、「以後要禁止喝醉的人上火車了」。

▼女乘客遭噴尿後，嚇得趕緊報警求援。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼醉男上車後，無意識地脫下褲子撒尿。（圖／翻攝自看看新聞）

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關鍵字：醉男,撒尿,噴尿,露鳥,喝醉

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