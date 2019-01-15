作戰半徑涵蓋台日　殲-20秘密進駐安徽「蕪湖基地」

▲軍迷拍下殲-20飛進蕪湖基地畫面。（圖／翻攝自微博@被遺忘的老班長）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍殲-20隱形戰機傳出已秘密進駐位在安徽蕪湖的「前線基地」，它的作戰半徑高達2000公里，涵蓋台灣、沖繩與日本本土，外界分析這項部署行動將會對周邊局勢產生影響。雖然共軍並未證實此事，不過有軍迷14日拍攝到殲-20降落在蕪湖基地的照片。

陸媒近期高調宣傳駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文，被指是在為他所在的旅級部隊換裝製造聲勢。知情人士表示，首批2架殲-20已進駐郝井文所在的部隊；另外，根據最新衛星影像顯示，位在蕪湖的空軍基地已經建成26個新型機棚，可能是專門供殲-20進駐所使用的。

▼蕪湖空軍基地已建成26個新型機棚。（圖／翻攝自Google Map）

據悉，殲-20的作戰半徑高達2000公里，蕪湖基地距離台灣、衝繩、日本本土的距離只在500公里到1200公里不等。2018年12月28日，中宣部授予郝井文「時代楷模」稱號，並指出他所在部隊曾進行過「釣魚島空中維權」、「東海防空識別區巡邏」等任務。

這次殲-20駐守蕪湖基地後，很可能將任務方向對準東海上空，也可對台海上空造成強大的壓迫感；如果從更高面向來看，殲-20進駐前線基地，也是響應中共軍委主席習近平4日提出的「在新起點上做好軍事鬥爭準備」。