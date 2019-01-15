　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

作戰半徑涵蓋台日　殲-20秘密進駐安徽「蕪湖基地」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼軍迷拍下殲-20飛進蕪湖基地畫面。（圖／翻攝自微博@被遺忘的老班長）

▲軍迷拍下殲-20飛進蕪湖基地畫面。（圖／翻攝自微博@被遺忘的老班長）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍殲-20隱形戰機傳出已秘密進駐位在安徽蕪湖的「前線基地」，它的作戰半徑高達2000公里，涵蓋台灣、沖繩與日本本土，外界分析這項部署行動將會對周邊局勢產生影響。雖然共軍並未證實此事，不過有軍迷14日拍攝到殲-20降落在蕪湖基地的照片。

陸媒近期高調宣傳駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文，被指是在為他所在的旅級部隊換裝製造聲勢。知情人士表示，首批2架殲-20已進駐郝井文所在的部隊；另外，根據最新衛星影像顯示，位在蕪湖的空軍基地已經建成26個新型機棚，可能是專門供殲-20進駐所使用的。

▼蕪湖空軍基地已建成26個新型機棚。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼軍迷拍下殲-20飛進蕪湖基地畫面。（圖／翻攝自Google Map）

據悉，殲-20的作戰半徑高達2000公里，蕪湖基地距離台灣、衝繩、日本本土的距離只在500公里到1200公里不等。2018年12月28日，中宣部授予郝井文「時代楷模」稱號，並指出他所在部隊曾進行過「釣魚島空中維權」、「東海防空識別區巡邏」等任務。

這次殲-20駐守蕪湖基地後，很可能將任務方向對準東海上空，也可對台海上空造成強大的壓迫感；如果從更高面向來看，殲-20進駐前線基地，也是響應中共軍委主席習近平4日提出的「在新起點上做好軍事鬥爭準備」。

ET快訊
肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女喊媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」
改裝老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正
林佳龍宣布：今年起「遇連假」國道夜間免收費

關鍵字：蕪湖基地,殲-20,安徽,郝井文,解放軍,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

地鐵搭一半驚覺「下體被摸」　他月台怒追色狼：男人也敢碰！

影／自家黑格力犬走失…他偷朋友黃狗「把毛染黑」：怕露餡

波蘭公家機關考慮禁用華為　陸外交部：無理打壓

飛機餐驚見「蠕動蝸牛」　女客反應一周沒下文！網：法國大餐

救火後經過收費站…消防車竟被罰「超載」　網怒：過年缺年終？

影／噁男電梯內「強抱」小四女童「撫胸摸頭」30秒　爸調監視器氣炸

25歲女搭巴士「馬尾被剪15cm」崩潰　剪刀怪客：碰到我膝蓋！

武術大師：5分鐘KO你！　單挑徐曉冬30秒「狂噴鼻血」包成獨眼俠

華為證實王偉晶「涉間諜罪」在波蘭被捕：已終止僱傭關係

皇上都看這些！　故宮養心殿意外找到乾隆「春晚節目單」

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

作戰半徑涵蓋台日　殲-20秘密進駐安徽「蕪湖基地」

解放軍參謀長李作成：台灣若分裂出去，軍隊不惜代價維護祖國統一

美在珍珠港部署3架B-2轟炸機　保證隨時進行全球打擊

南韓3月添2架F-35A戰機　到2021年可望有「40架」參戰

韓國2軍艦訪問上海　將與「西安號」驅逐艦聯合演習

殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷　錘鍊實戰抗壓能力

多維TW／軍備競賽隱約增溫　台海將成怒火之海？

美國價格太硬了！　土耳其拒用「愛國者」替代俄S-400

劉至翰爆偷吃台大嫩妹　「進入香閨3.5小時」：她是車友

英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

足底筋膜炎「拔骨刺就好」？速效妙方竟是「穿高跟鞋」

慢性腎病狗狗要做好「飲食管理」　控制磷鈉攝取、可補充魚油

確定了！林佳龍宣布：今年連假國道夜間全免收費　「收費不是目的」

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕

亞洲盃／「上帝之手」助勝日本？　長友佑都：幸好沒有VAR

秒懂5大沙拉料理常用單字 | 克里斯丁外文餐桌

東京迪士尼「美女與野獸」樂園2020開幕　最新遊樂設施詳情曝光

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠魂上身」

軍武熱門新聞

殲-11B雙機編隊實戰訓練　超..

軍備競賽增溫　台海將成怒火之海..

韓國2軍艦訪問上海　將與中方驅..

美在夏威夷珍珠港部署3架B-2

李作成：台灣問題是中國內政

土耳其拒用美「愛國者」替代俄S..

2架F-35戰機3月將飛抵南韓

113空戰　起因偵照廈門潛艇　

貴州青年拒服兵役　面臨「9大懲..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

印建「水下長城」　防堵陸潛艇

殲-20秘密進駐安徽蕪湖基地

國軍17日「聯合反登陸作戰操演..

俄航母庫茲涅佐夫元帥號赴地中海

更多熱門

相關新聞

李作成：台灣問題是中國內政

中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成15日早上，在八一大樓會見來訪的美國海軍作戰部長約翰•理查德森（John M. Richardson）。李作成表示，台灣問題是中國的內政，事關中方核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉；如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

美在夏威夷珍珠港部署3架B-2

嫦娥四號攜帶微型生態圈在月球「種土豆」

2架F-35戰機3月將飛抵南韓

韓國2軍艦訪問上海　將與中方驅逐艦聯合演習

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面