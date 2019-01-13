武術大師：5分鐘KO你！　單挑徐曉冬30秒「狂噴鼻血」包成獨眼俠

▲徐曉冬KO武術大師的激戰影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

大陸「格鬥狂人」徐曉冬曾以20秒戰勝太極宗師雷雷引起轟動，喜歡嗆聲「功夫沒有實戰用途」的他，近日收到自稱「民間武術大師」田野的戰帖。據悉，這名50歲來自山東的田野專長是南拳及長拳，他揚言5分鐘內可以戰勝徐曉冬，沒想到才剛過30秒，自己已經被打的鼻血狂流。網友紛紛笑說「快回新手村！」

徐曉冬2017年用20秒打趴大陸「太極宗師」雷雷（或稱魏雷）後，掀起了傳統、現代武術間的較勁風潮，近日他又收到自稱是「武術大師」田野的挑戰，因此決定一拚高下。田野還叫囂說，可以在5分鐘內KO掉徐曉冬，不料第一回合開戰剛過30秒，自己猛挨拳頭，鼻子瞬間冒出鼻血，還蔓延至胖胖的身軀上。

▼田野被打到鼻血狂冒，徐曉冬則一臉鄙視回應。（圖／翻攝自微博）

田野受到這波攻擊後立刻到旁邊包紮，過程當中，徐曉冬不斷擺出鄙視的表情，一下無奈翻白眼，一下噘嘴斜看，顯然覺得對手實力不夠；不過，田野並沒有打算放棄，他裹著繃帶後再次展開第二回合，雖然這次堅持許久，也持續進行輸出，但是最終還是不敵徐曉冬的一記飛膝踢而吃下敗戰，也讓這場武林大賽在不到10分鐘的時間就落幕了。

網友看完比賽後表示，「自信不是自大」、「這完全不是同一個等級的吧」、「武術大師的體格不像習武的人」、「回新手村多練練吧」、「為什麼要把包紮的繃帶搞得像內褲一樣」、「包紮手法好搶戲」、「超級鬧，笑死我了」、「本來30秒就能結束的，真是自討苦吃」。

▼徐曉冬顯然不把田野看在眼裡。（圖／翻攝自微博）