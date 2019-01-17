甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

▲衞生防護中心人員已到5間學校視察，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。（圖／視覺中國)

大陸中心／綜合報導

香港近期流感肆虐，幼稚園成為重災區，13至14日就有44宗流感個案，15日又新增21宗，目前共有5間幼稚園爆出病情，109名孩童染病。在此狀況下，部分幼稚園宣佈停課。此外，15日又傳有5名成人染病、2宗死亡案件，目前已錄得113宗嚴重流感個案、44人死亡。

據香港衛生防護中心公告，就粉嶺區幼稚園暨幼兒中心的個案，涉及24名學童，包括10男14女，介於2至6歲。他們自1月4日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中23人曾求醫，6人需入院接受治療。目前，全部病人情況穩定，有6名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

公告內容顯示，防護中心正調查2宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，病人均為11個月大的嬰兒。初步調查顯示，2名嬰兒沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

▼香港流感疫情表。（圖／香港衛生署）

香港醫院管理局日前公佈，九龍醫院精神科男病房16日再添3名甲型流感病患，目前累計有2個病房，共20人確診患病；廣華醫院先後有3名病人現流感病徵，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，其中一名病人因自身疾病而情況危殆。

受流感影響，醫管局的公告顯示，16日錄得急症室首次求診人次達6088人，是連續7天錄得日均逾6,000求診人次；經急症室入內科病房人次達1057人；全日內科病房平均佔用率為111%。

▼公立醫院服務高峰重點數據。（圖／香港醫院管理局）