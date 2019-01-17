　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲衞生防護中心人員已到5間學校視察，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。（圖／視覺中國)

大陸中心／綜合報導

香港近期流感肆虐，幼稚園成為重災區，13至14日就有44宗流感個案，15日又新增21宗，目前共有5間幼稚園爆出病情，109名孩童染病。在此狀況下，部分幼稚園宣佈停課。此外，15日又傳有5名成人染病、2宗死亡案件，目前已錄得113宗嚴重流感個案、44人死亡。

據香港衛生防護中心公告，就粉嶺區幼稚園暨幼兒中心的個案，涉及24名學童，包括10男14女，介於2至6歲。他們自1月4日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中23人曾求醫，6人需入院接受治療。目前，全部病人情況穩定，有6名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

公告內容顯示，防護中心正調查2宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，病人均為11個月大的嬰兒。初步調查顯示，2名嬰兒沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

▼香港流感疫情表。（圖／香港衛生署）

▲▼香港流感。（圖／香港衛生署）

香港醫院管理局日前公佈，九龍醫院精神科男病房16日再添3名甲型流感病患，目前累計有2個病房，共20人確診患病；廣華醫院先後有3名病人現流感病徵，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，其中一名病人因自身疾病而情況危殆。

受流感影響，醫管局的公告顯示，16日錄得急症室首次求診人次達6088人，是連續7天錄得日均逾6,000求診人次；經急症室入內科病房人次達1057人；全日內科病房平均佔用率為111%。

▼公立醫院服務高峰重點數據。（圖／香港醫院管理局）

▲▼香港流感。（圖／香港衛生署）

ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
理科太太踢鐵板！蔡康永開砲逼問12分鐘..網跪著看完

關鍵字：香港流感,甲型流感,粵港澳要聞,香港公立醫院,九龍醫院,廣華醫院

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

快訊／陸商務部證實：副總理劉鶴30日赴美　磋商貿易問題

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

影／8旬失智母到幼稚園接小孩　一句「找你啊」讓女兒當場鼻酸

快訊／韓國漁船起火釀死傷「1陸客失蹤」　陸駐光州領館火速協助

影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

2018年12月西安房價漲幅奪冠　廈門呈唯一負成長

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

快訊／陸商務部證實：副總理劉鶴30日赴美　磋商貿易問題

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

影／8旬失智母到幼稚園接小孩　一句「找你啊」讓女兒當場鼻酸

快訊／韓國漁船起火釀死傷「1陸客失蹤」　陸駐光州領館火速協助

影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

2018年12月西安房價漲幅奪冠　廈門呈唯一負成長

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！

川普保證補發薪水！　聯邦政府部分關門進入第26天

倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好

陳大天曖昧女「最後關鍵」破局！　單身2年卡關：想有個伴

中職／現今4隊還有龍魂　葉君璋、許聖杰及郭建霖都還在

起司超濃郁還有菇香！肯德基「松露蕈菇起司雞」新春限時上市

徐巧芯曬「10年前妹妹頭清純照」　網驚呼：以為福原愛！

客車司機馬尾妹白嫩美腿踩油門　打檔pose帥炸！網暴動：載我～

大陸熱門新聞

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

紫砂壺加熱水　正妹「10秒脫衣..

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

黑衣男猛踹車　下秒遭輾狂求饒

馬曉光：陸委會和台民福利對著幹

拿雙胞胎哥哥證件出境　一關被識..

好心下車救人　3人全被飛車撞死

生活壓力大...年輕人隱居終南..

恐怖夫殺妻分屍「頭顱拿去煮」！

月球首株「棉花嫩芽」宣告死亡

更多熱門

相關新聞

支振鋒：依法處置錯誤標識中國領土的企業

大陸官媒「法制日報」16日報導指出，在2017年的世界500強企業中，有66家世界500強外企錯誤標識我國台灣，當中以美國的企業為多，例如蘋果、亞馬遜、西門子、宏利金融等。中國社科院法學研究所研究員支振鋒表示，「對於跨國公司或境外企業違反『一中』原則、不尊重中國領土主權的行為，保存有關記錄或者阻斷其傳播，是必須採取的第一步」。

香港侮辱國歌定義模糊　林鄭月娥：常識

曾蔭權出獄先去高爾夫球會：要喝「久違的咖啡」

獵奇觀光團帶你走遍12個命案現場

中美協議　劉遵義：未必好但都能接受

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面