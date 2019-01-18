影／司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸中心／綜合報導

香港一輛403線綠色小巴士14日上午8點半翻覆，導致司機當場爆頭死亡、16名乘客輕重傷。有網友在臉書社團PO出兩段影片，其中一段將鏡頭拉近事發的小巴士時，突然有一抹白影竄出並快速飛到半空中，時間大概只有1秒鐘，隨即引起熱烈討論，有人懷疑是靈魂出竅，也有人覺得那應該只是擋風玻璃的反射光點。

▲白影突然從翻覆的車體飄出。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區，下同）

事發車輛是來往石籬邨與沙田圍的403線綠色小巴士，當天一出城門隧道就突然失控撞向旁邊的石墩，導致整輛車向右翻覆，車頭嚴重變形、車尾玻璃全部碎裂，67歲的司機被重壓在車體之下，獲救後仍因頭部重創宣告不治，另外16名乘客也都被送往醫院搶救，其中2人傷勢較為嚴重。

而一名網友將兩段搶救畫面上傳至臉書「香港突發事故報料區」，其中一段是由另一台車內往外拍攝翻覆的小巴士，鏡頭拉得很近，大約20名救援人員拿著器械圍一旁，就在影片即將結束前，突然有一抹巴掌大的不規則白影從車體快速往上飄，接著就消失在鏡頭外。

▲接著快速往半空中竄升。

這只出現短短1秒鐘的白影隨即引起網友熱烈討論，有人認為這就是所謂的「靈魂出竅」，但也有人覺得應該只是拍攝者車上的擋風玻璃或鏡頭反光，又或者是剛好有昆蟲飛過，與靈異事件無關。

至於車禍發生原因，當地警方表示，死亡的司機有2年駕駛小巴的經驗，而現場沒有發現任何煞車的痕跡，後續會再針對司機當時的精神狀況、車速以及零件方面進行調查，同時詢問乘客釐清事發當下的狀況，儘快還原真相。

►點此看「靈魂出竅」白影完整影片。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。