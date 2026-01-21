拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

▲拼多多（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸電商龍頭拼多多因未按照要求報送涉稅資訊，遭大陸稅務部門罰款10萬元（人民幣，下同），官媒引述分析稱，這次罰款的警示教育意義遠比罰款金額更為重大，對規範平台經濟秩序、促進公平競爭具有重要意義。

新華社引述大陸國家稅務總局上海市長寧區稅務局消息稱，上海尋夢信息技術有限公司（「拼多多」平台營運主體）未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的要求報送涉稅資訊，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改但未在規定期限內完成，該局依法依規對「拼多多」作出罰款10萬元的處罰決定。

據報導，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》在2025年發布實施後，「拼多多」未按照要求報送2025年第三季平台內經營者和從業人員涉稅資訊。稅務機關在2025年11月依法對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。就此，上海市長寧區稅務局依法依規對「拼多多」處以10萬元罰款。

報導引述大陸中央財經大學財政稅務學院院長樊勇表示，當前互聯網平台企業正在報送2025年第四季相關涉稅資訊，平台企業應依法履行資訊報送義務，若違反規定要求，將面臨相關法律風險，情節嚴重的，稅務機關可對其從重處罰並依法責令停業整頓。

大陸國家發展改革委經濟研究所研究員許生認為，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的實施是健全平台經濟常態化監管制度的重要部署。稅務機關依法依規對「拼多多」予以處罰，其警示教育意義遠比罰款金額更為重大，對規範平台經濟秩序、促進公平競爭具有重要意義。

許生稱，龍頭平台企業更應該積極遵守有關法律法規，帶頭營造法治公平的競爭環境，在自身規範發展的同時，推動行業長期健康發展。