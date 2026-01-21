　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲拼多多（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸電商龍頭拼多多因未按照要求報送涉稅資訊，遭大陸稅務部門罰款10萬元（人民幣，下同），官媒引述分析稱，這次罰款的警示教育意義遠比罰款金額更為重大，對規範平台經濟秩序、促進公平競爭具有重要意義。

新華社引述大陸國家稅務總局上海市長寧區稅務局消息稱，上海尋夢信息技術有限公司（「拼多多」平台營運主體）未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的要求報送涉稅資訊，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改但未在規定期限內完成，該局依法依規對「拼多多」作出罰款10萬元的處罰決定。

據報導，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》在2025年發布實施後，「拼多多」未按照要求報送2025年第三季平台內經營者和從業人員涉稅資訊。稅務機關在2025年11月依法對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。就此，上海市長寧區稅務局依法依規對「拼多多」處以10萬元罰款。

報導引述大陸中央財經大學財政稅務學院院長樊勇表示，當前互聯網平台企業正在報送2025年第四季相關涉稅資訊，平台企業應依法履行資訊報送義務，若違反規定要求，將面臨相關法律風險，情節嚴重的，稅務機關可對其從重處罰並依法責令停業整頓。

大陸國家發展改革委經濟研究所研究員許生認為，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的實施是健全平台經濟常態化監管制度的重要部署。稅務機關依法依規對「拼多多」予以處罰，其警示教育意義遠比罰款金額更為重大，對規範平台經濟秩序、促進公平競爭具有重要意義。

許生稱，龍頭平台企業更應該積極遵守有關法律法規，帶頭營造法治公平的競爭環境，在自身規範發展的同時，推動行業長期健康發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前一天才示警！這檔ETF暴跌17%　不敗教主：早就叫你跑
鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動
張文散發「危險感」！　哥哥結婚拒邀他：怕弟弟會殺人
快訊／範圍擴大！　10縣市「非常寒冷」
台股爆史詩級大量！　三大法人聯手重砍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

中美舉行新一輪貿易談判？　陸外交部：應落實兩國元首共識

Angry Birds遊戲官宣重返中國市場　金山世遊拿下獨家代理權

光谷「AI問診機器人」將投產運用　準確率93％...已2萬人次試用

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

陸科學家發現大自然「煉金術」　奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋　中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

UNIQLO：C首推質感墨鏡「春夏重點搶看」！790元抽繩包、精品級外套必收

陽明海運深化海事產學教育　與東港海事厚植新世代輪機專業人才

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

【全家都去台北？】姐姐一說出口　米克斯當場心碎QQ

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

陸配喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將追責「台獨幫凶爪牙」

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

陸男嬰全身滿是針孔送醫 狠母扎百針...不聽話就放血

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

更多熱門

相關新聞

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多等境外電商產品進口應予納管一事，經濟部今（5）日發出3大聲明，強調「我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。」由於經濟部未核准淘寶在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

淘寶聲明：2018年已在台合法設立分公司

淘寶聲明：2018年已在台合法設立分公司

iPhone 17陸電商開始折扣…卻遭果粉吐槽

iPhone 17陸電商開始折扣…卻遭果粉吐槽

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

拼多多打破沉默曝光AI佈局 官網釋出實用性AI職務激增

拼多多打破沉默曝光AI佈局 官網釋出實用性AI職務激增

關鍵字：

拼多多

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面