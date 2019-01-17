美中國軍力報告「憂陸武統台」　華春瑩：罔顧事實且充滿冷戰思維

▲解放軍遼寧艦與國產航母同框現身。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國國防情報局15日發布「中國軍力報告」，內容指出北京政府一直以來都有意讓台灣回歸大陸，而台灣正是中方發展現代化軍事系統的關鍵推手。大陸外交部發言人華春瑩16日表示，美方有關報告罔顧事實，充滿「冷戰思維」和「零和博弈」（zero-sum game）思想，對中國的發展道路、戰略意圖和國防建設妄加猜測和評論，其中有些無端指責非常荒謬，極不專業，中方對此堅決反對。

華春瑩接著說，「我們認為，中美兩軍發展健康穩定的關係對中美兩國有利，對世界有利。希望美軍方理性、客觀和正確看待中國發展，以實際行動維護中美兩國和兩軍關係大局。」

她也提出四點回應：第一，中國堅持走和平發展道路。中國自力更生地發展與自身實力相適應的國防力量，是為了更好地維護自身的主權、安全和發展利益，更好地維護世界和地區的和平與穩定。

▼大陸外交部發言人華春瑩16日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

第二，中國是遵守國際和地區規則的模範。「我們主張通過遵守規則而不是運用武器維護利益。實際上正如大家所看到的，即便像美國這樣擁有超強軍力的超級大國，也無法為所欲為。我們希望美方同樣尊重和遵守國際規則，而不是為發展更多殺傷性力量以獲取更多軍力優勢尋找甚至製造各種藉口。」

第三，台灣問題是中國內政。「正如習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上重要講話中指出的，我們願為和平統一創造廣闊空間，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。我們敦促美方恪守一個中國政策，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

第四，「我還要提醒美方有些人，和平與發展是當今世界的時代潮流，是各國人民的共同願望。美方有些人如果不抬頭仰望星空，而只顧低頭尋找陷阱，甚至熱衷挖坑，到頭來可能就會掉進自己挖的坑裡。」

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