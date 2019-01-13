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俄蘇-57計畫更換隱形新塗層　雷達波吸收能力提升一倍

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▲▼蘇-57戰鬥機原型機命名為T-50，由俄羅斯蘇霍伊航空集團（Сухой）設計。（圖／翻攝自維基百科）

▲蘇-57將更換隱身新塗層。（圖／翻攝自維基百科

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯技術公司Rostec宣布，將為第5代隱形戰機蘇-57更換新的隱形材料塗層，這種新式複合材料可使雷達波吸收能力增加一倍，並且讓駕駛艙的雷達信號減少30％；此外，除了更新蘇-57塗層，圖-160戰略導彈轟炸機和蘇-30、蘇-34、蘇-35、米格-29等各式戰機的駕駛艙頂蓋也預計會更新。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，新式隱形塗層是俄羅斯技術公司Rostec所屬的技術研發企業（Technologiya R&D Enterprise）的最新研究，可以提升戰機的雷達波吸收能力；Rostec表示，塗層將以厚度70至90nm的金屬氧化物打造，不僅能降低對敵方雷達的能見度外，它還能保護飛行員免受紫外線、熱輻射、高溫等因素影響。

▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘇-57（圖／達志影像／美聯社）

Rostec接著說，這種新塗層可使太陽輻射熱降低3倍以上，可見光的整體透射率不低於65%，紫外線減少4到6倍。Rostec化學工程總監阿布拉莫夫（Sergei Abramov）曾分析，運用這項創新塗料可讓駕駛艙玻璃頂蓋的重量減半，並增強駕駛艙頂蓋的高抗衝擊性及雷達波吸收率達40%至80%之間，俄方此次升級，將使蘇-57變得更隱身，

美國《國家利益》雜誌曾指出，蘇-57雖具有出色的空氣動力學設計，但卻比殲-20更容易被發現，更不用說和美國隱身戰機F-22、F-35相比；專家則說，蘇-57很可能是被用來追擊美國隱形飛機所製造的款式，不過它突出的鉚釘、突出的機身和重點隆起部分卻破壞了隱身設計。

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