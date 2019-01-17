時光倒轉50年！4學生抬30個「鐵製便當盒」...爸媽超懷念：聞到蒸飯的味道

▲在沒有營養午餐的50、60年代，班上的值日生都要到蒸飯室抬便當。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

在爸媽讀書的年代，學校沒有營養午餐，每個學生都要自己帶便當到學校蒸。一名網臉書上貼出一張50、60年代的照片，圖中4個女生合力抬著2個大籃子，裡面裝著滿滿的鐵製便當盒。這張照片讓許多網友回憶起學生時代當值日生的日子，紛紛直呼真的好懷念。

網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，圖中4個女學生合力抬著2個籃子，裡面都裝著10個以上的便當盒。這張照片的場景是每個5、6年級生的求學回憶，當時國民中小學的學生多半是上學前把準備好的便當帶到學校，由值日生統一把班上的便當拿到學校蒸飯的地方蒸，等中午吃飯時間到再抬回班上。

在80、90年代營養午餐普及之後，很少會有學生帶便當了，即使是沒有提供營養午餐的高中，蒸飯箱也變成每個班級都有一個，值日生不再需要抬著全班的便當繞過大半的校園。現在的中小學營養午餐也都由學校或校外的中央廚房提供，值日生雖然不用再抬便當盒，但還是要去廚房把全班的午餐抬回教室。

網友們看到這張近50年前的老照片，紛紛懷念地說，「如果要問我什麼最好吃，那肯定是別人便當內的滷蛋最好吃」、「那時最期待中午抬便當」、「國中、高中時，好懷念那一段時光」、「夭壽重，不是普通的重，抬過的才知道」、「懷念早上去廚房的日子」、「值日生抬全班的便當」、「好懷念蒸便當抬便當的年代，和留這樣學生頭的年代」。

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