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「給你騎幾年忘了我」鮮肉喊冤...怪阿姨2天強勢回歸　超鬧續集網笑噴淚

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▲「給你騎幾年忘了我」29歲鮮肉喊冤...結果怪阿姨又出現　續集惹笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

▲怪大媽私訊說了一堆莫名其妙的話。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我今年才29歲而已！」一名男網友日前收到陌生怪阿姨的私訊，對方莫名其妙自稱是，跟著他10幾年的女人，發現男生一頭霧水後還嬌喊「給你騎幾年問我住哪。」怎料，時隔2天阿姨再度出現，而續集依舊惹笑一大票人，不過好在真相終於大白，最後也沒造成任何誤會。

男網友14日在「爆廢公社」崩潰喊道，「這個女人誰認識，麻煩請領回，不要造成人家家庭戰爭，說跟我10幾年了，但我今年才29而已......。」從對話中可見，一位名叫XX梨的中年大媽一私訊就問，「在生氣嗎？」當他還滿頭問號時，又來一劑猛藥「你有想我嗎？」

▲「給你騎幾年忘了我」29歲鮮肉喊冤...結果怪阿姨又出現　續集惹笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

▲精彩前傳。（圖／翻攝自爆廢公社）

看著陌生臉孔，男網友傻眼問對方是誰，沒想到一問更崩潰，大媽也不拐彎抹角，直說「我是愛你的女人，跟著你10幾年的女人」，還不忘控訴說，「有阿金忘了我，給你騎幾年問我住哪？」

面對莫須有的指控，讓他錯愕又怕老婆會誤會，結果隔了2天怪阿姨又來了！這次大媽一改小媳婦口吻，她強勢地說，「我是誰你不要假裝問我，只有幾天沒見面，一直問我是誰是新的女人。」

看大媽在那邊小劇場爆發，男網友無力地說，「妳是有病吧，早點就醫記得喔。」結果怪阿姨再打悲情牌，淚道「你的心好壞，不愛我也不要罵人，我是X梨你真的忘記我嗎？你的心跑去哪裡，我很痛心。」

▲「給你騎幾年忘了我」29歲鮮肉喊冤...結果怪阿姨又出現　續集惹笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

▲▼結果...阿姨又來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲「給你騎幾年忘了我」29歲鮮肉喊冤...結果怪阿姨又出現　續集惹笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

後來，兩人你來我往僵持不下，終於男網友受不了，直接問對方自己住在哪，而阿姨則自信地回，「我當然知道你住金城，你把我當成小朋友。」這會兒真相大白，他立刻強調自己不住金城，更不知道那是什麼地方；最開心的是，大媽終於發現自己認錯人，但仍戰力值滿點，反嗆「老婆發飆就不要再回我」、「認錯人有什麼開心」

精彩續集引來近千人留言，網友們紛紛笑回，「趕快去安太歲」、「阿姨真的超鬧事」、「明天換阿金私訊你」、「我知道這時候笑沒良心，但是我還是笑了」、「真的好古意喔阿金~」、「金門地方阿姨認錯人死不承認番外篇」、「為情所困的阿嬤」。

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▼真相終於大白。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲「給你騎幾年忘了我」29歲鮮肉喊冤...結果怪阿姨又出現　續集惹笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

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