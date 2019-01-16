女友洗澡帶「冰火跳跳糖」！他盯暗示傻問：啥意思　網揭真相：快補體力

▲女友拿著「跳跳糖」邀你一起起洗澡時，你應該知道怎麼辦了吧！？（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「有夠不解風情的啦！」一名女網友回家前特地買了一包跳跳糖，想說與男友共浴時可以一起「做壞壞的事」；只是她都大方把糖果亮出來了，但男友太純潔僅蹲在馬桶上大號，一點也不知道其中的用意，讓本來慾火猛燒的她整個冷了下來，氣得奔出浴室說傻眼說「這不是現代人具備的基本常識嗎？」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，她原本想在洗澡的時候發洩悶了許久的「火力」，一起做壞壞的事，可是男友一進廁所就在蹲馬桶，她急得在一旁催促「快一點」，沒想到被男友回覆「別催了」，讓她有夠傻眼。

原PO當下超無奈，洗完澡後就直接離開廁所，不僅手上那一包跳跳糖沒有用掉，她內心的慾火也無法消散，讓她氣得說，「有夠不解風情的啦，難道我要直接單刀直入跟他說我腦子壞壞的想法？可是這應該是現代人具備的基本常識吧，不說了，我先去怒吃跳跳糖。」

▲本來以為是一場激戰，殊不知男友太木頭，一切都是個誤會。（圖／翻攝pixabay）

許多網友機看了紛紛留言笑說，「男友想要憑實力單身吧！？」、「別人的女友都不會讓我失望」、「這招男友解鎖不成功」、「男友真幸福」、「直接講啊，男友如果是木頭都要這樣」、「多補充體力就好了」。

還有老司機建議說，「你應該『吃』跳跳糖給他看！」、「你少準備了冰塊跟熱茶！」、「跳跳糖不好玩，辣椒，萬金油比較好玩」、「下次試試薄荷糖和可樂＋曼陀珠」、「跳跳糖不是這樣用的！要使用一定要配可樂！才夠壞」、「他蹲他的，你炸你的啊！看看他蹲的出來嗎」。

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