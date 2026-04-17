端午連假離島航線釋10.4萬座位　4/20開放訂位

▲端午連假離島機票4/20開放訂票。（資料圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

今年端午節有3天連假，因應疏運需求，民航局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,254架次、10萬4,645個座位數，4月20日上午9時起開放訂位。

端午節假期自6月19日至21日有3天連假，民航局規劃6月18日至22日為5天航空疏運期，澎湖、金門及馬祖等離島航線為空運疏運重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局表示，各航空公司均已依據市場需求規劃航班，其中澎湖航線704架次、5萬8,438個座位數；金門航線416架次、3萬7,052個座位數；馬祖航線134架次、9,155個座位數。3離島航線共計提供1,254架次、10萬4,645個座位數。

民航局指出，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

此外，端午節連假於尖峰時段6月18日至6月20日台灣出發往離島方向，以及6月20日至6月22日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

為使有限空運資源獲得更有效利用，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，將分別收取最高票面價10%、20%及30%之退票手續費。