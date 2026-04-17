新堀江冰淇淋販賣機「有酸味」吃了狂腹瀉　衛生局稽查開鍘

▲多名網友控訴，高雄新堀江商圈擺放的冰淇淋自動販賣機味道發酸。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄商圈近日出現冰淇淋自動販賣機，有民眾近日在新堀江購買冰淇淋，嚐了一口味道，但卻是酸的，氣得在社群發文，提醒網友別踩雷。衛生局獲報前往稽查，未發現原料過期，但販賣機有衛生指標缺失，且業者未於機台標示業者名稱、聯絡資訊，衛生局將依法開罰3萬至300萬元罰鍰。

「避雷一下新崛江寶雅邊上的冰淇淋機！」網友在Threads發文表示，冰淇淋吃了一口都是酸的，以為是自己的問題，結果是冰淇淋真的壞掉，讓他大破防，希望機台台主能賠錢。

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由於該名網友標示出明確地點，就有其他網友紛紛留言自身經驗，「他沒酸的狀態下 也是很不好吃」、「我上次吃也是酸的 我還以為是他口味本來就這樣，同一台」、「我上次吃了回家拉肚子算是什麼？算我倒霉」、「拉完了如果今天烙賽他要賠錢」。

▲衛生局稽查人員檢查食品原料。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局16日前往機台放置地點稽查，經查，業者有投保產品責任險，現場陳列共2台冰淇淋販賣機冰淇淋原料，包括北海道牛奶、楊枝甘露及巧克力餅乾等都沒有過期。現場已抽驗冰淇淋成品，後續將依檢驗結果辦理。

另外，現場查出販賣機沒有溫度指示器及溫度紀錄等缺失，衛生局已現場監督業者改善，以維護食材安全及品質。

針對業者未於機台外部依規定標示業者名稱及聯絡資訊等缺失，衛生局將依《食品安全衛生管理法》第25條及第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。