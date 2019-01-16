「處女男」好市多結帳前問一句　她怒：哪裡可換男友？

▲原PO雖抱怨男友，但最後也幫他平反。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友和處女座男友去逛好市多（COSTCO），結帳前聽到男友說的話，讓她直呼「我X林X！請問哪裡可以換男友？」其他人笑說，「去櫃台辦退貨吧」；還有人分享問老公要吃什麼晚餐，結果「白眼翻到後腦杓了」。

女網友15日在「爆怨公社」臉書社團還原和男友的當下對話：

男友：要不要買什麼回去？

原PO：我們買一瓶紅酒回家喝吧。

男友：不要啦！我明天收假了，喝不完很浪費！還有沒有要買什麼？

原PO：我要買蛋頭先生！也太可愛了吧！！

男友：買這個幹嘛，妳回去玩膩了一定也是丟在旁邊。買個吃的回去唄！妳要吃什麼？

原PO：我想去吃壽喜燒。

男友：不要啦！妳每次都吃一點浪費錢！

原PO：不然 買牛肉我們回去吃好了。

男友：一盤超多欸！！哪吃得完？？

原PO：.....

（結帳前）

男友：欸，妳來都只買我的東西，妳都沒買欸！這樣怎麼好意思，妳確定妳真的不要買點什麼嗎？

原PO心想：我X林X！請問哪裡可以換男友？

▼原PO分享和男友逛好市多的趣事，讓其他網友看了大笑。（圖／資料照）

有網友看完表示，「這種吼～以後結婚有小孩會更摳」；原PO回「幫他平反一下，因為有時候吃不完的東西，都會丟給他解決」。有人認為，男友「有點像金牛男」；原PO回「是處女」。

原PO後來補充說，雖然男友真的很北爛，但他是覺得沒必要才不給買，「如果是真的需要的，肯定二話不說結帳了。抱怨是因為他最後問的真的太北爛了！」其他人留言，「我都不會問的，直接放推車」、「我男友也是不管我拿什麼，他都會放回去，走到零食區會直接把我拉走」、「我是反過來，一直勸敗我老婆，這樣我以後買東西，她才不會碎念」。

也有人說自己的老公也會這樣，並分享兩人的對話：

網友：想吃什麼？

老公：隨便。

網友：炒飯好嗎？

老公：不要，太乾了。

網友：不然炒麵還是湯麵？

老公：不要。

網友：那排骨便當？

老公：不要。

（網友唸了一堆吃的東西）

（老公每樣都不要）

網友：不然你想吃什麼？

老公：隨便。

（網友白眼翻到後腦杓了）