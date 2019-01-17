姪女打石膏！他幫畫小豬插圖　右腳見超Q亮點：捨不得鋸啦～

▲醫生會不知道從何鋸起啦～。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

若不慎摔斷腿打石膏，心情一定超鬱卒，不過也可以花心思做些小變化，轉變一下心境。一位網友就在臉書po出小孩右腿打石膏的照片，不過這個石膏不像平時一樣慘白，而是充滿了可愛的小豬插圖，走出去瞬間成為全場焦點，比滿版簽名還厲害。網友們看了也表示，「也想要打石膏」、「以為是什麼腳套」。

「這就是家裡有插畫家的好處」一位網友在臉書「爆廢公社」中貼出一組照片表示，小朋友因為受傷，右腳打了石膏，但是這卻是全世界獨一無二的款式。只見照片中的石膏充滿了繽紛的橘黃色插畫，還應景豬年畫了兩隻Q版的小豬；最可愛的是，橘色小豬的口中還鑲了一顆金牙，右腳也和主人的一樣受傷，纏上白色繃帶，瞬間變得有趣可愛。

▲小豬的腳也受傷了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看到之後表示，「看了都捨不得鋸石膏」、「醫生會找不到地方鋸開，下不了手啊」、「我也想打石膏了」、「好美，我之前石膏，都是大家的簽名」、「我以為弄了什麼腳套上去欸！」、「苦中作樂！哈哈」、「可以去醫院幫有打石膏的人畫」。

有眼尖網友發現，圖畫的作者就是插畫家「0.5mm」，他擅長用可愛詼諧的風格描繪動物，也曾為職棒球隊做商品設計及販售。他也在粉專貼出「石膏插畫」表示，這次其實是姪女腳斷掉，希望她早日康復，才畫畫祝福她的。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼ 小豬插畫好應景 。（圖／翻攝自爆廢公社）

