壓力大！他下班坐車上放空...意外揪「門板凹洞兇手」　網反勸：久了就習慣

▲ 原po坐在駕駛座思考人生時，意外發現車門凹洞是老婆造成的。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

原來車門上的凹洞都不是路人尻的！一位網友在臉書發文稱，因為工作壓力大，下班回家後就暫時坐在車裡放空，但耳邊卻出現有人在敲他鈑金的聲音。正納悶是怎麼回事時，才發現是太太在拿她車上的東西，讓原po意外抓到兇手。不過網友都勸他放寬心別太在意，「只能自我催眠，是啄木鳥造成的...」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，日前因為工作壓力太大，上班12小時回家後，就暫時熄火坐在車子裡放空。但是沒過多久，耳邊就一直出現「咚咚咚」板金被敲擊的聲音，讓他非常納悶。

沒想到原po轉頭一看，才發現是老婆在隔壁的車上拿東西，但對方卻沒有發現自己默默坐在駕駛座上。他也無奈表示自己當了一回「人體停車記錄器」，「我終於知道門板上的那些酒窩，都不是在外面停車場被人家尻的了...」。他還加碼貼出自己已經停得離牆壁超近的照片，但始終敵不過「鄰兵」開門時的瀟灑與霸氣。

▲ 已經盡量遠離太太的車了，還是遭到波及...。（圖／翻攝自爆怨公社）

有網友留言安慰原po，對此他還回應說，「你的留言讓我當機思考了十分鐘...是工作壓力辛苦，還是有這種鄰兵辛苦，還是我的車門比較辛苦？」不過該名網友也表示，有這樣的「鄰兵」是甜蜜的，「車子本就是會折舊別太在意啦！」

鄉民表示，既然兇手是老婆大人，那真的只能認了，「自己的老婆沒的唉。兇手原來就是枕邊人，只能自我催眠，這是啄木鳥造成的」、「認命吧」、「這鄰兵火力太強了」、「老婆車門都黏防撞條最快」、「就算坐副駕開門撞到牆壁也不會過意不去的...放寬心點，久了你就習慣了...」。

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