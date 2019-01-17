才華阿公隨手畫！僅30秒「神龍」躍出畫板　1.8萬人跪讚：收下我膝蓋

▲當過畫師的阿公拿孫子的畫板玩，神來一筆畫出栩栩如生的龍。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

許多家長都會買磁性畫板給小朋友玩，不用浪費紙張減碳又環保。一名才華洋溢的爺爺年輕時曾當過畫師，前幾天順手拿起寶貝孫子的畫板來玩，不到一分鐘，一隻傲氣十足的龍出現在畫板上，精細程度讓網友驚呼連連，不敢相信這簡單的畫板也能畫出栩栩如生的龍。

女網友在臉書「爆廢公社」社團中出賣她爸爸，外甥有一個小小的磁性畫板，爸爸在客廳看到金孫的玩具，就順手拿起來秀一手，「爸爸拿著金孫的畫板一筆一筆畫著，然後就這樣了」，圖片中的龍氣勢如虹，龍角、鬍鬚和鱗片都畫得非常仔細，旁邊還有兩朵華麗的雲陪襯。

女網友說，「家父年輕時有畫過戲院看板，現在在做牌樓，建醮會看到的那種」，這名爺爺不僅才華十足，裝扮也非常有個性，「向來電棒捲髮造型，艋舺一片熱賣時，好友還說我爸是馬如龍大哥，但事實上是喜歡泡茶聊天看電視的長輩喇。」

該篇貼文已經超過1.8萬人按讚，網友們看到這名爺爺的作品紛紛讚嘆道，「神人收下我的膝蓋」、「高手在民間」、「好厲害哦，好崇拜很會畫畫的人」、「會畫電影看板的都超強」、「好厲害，栩栩如生」、「這才是真正的技術，一技之長，厲害」、「信手捻來就是美畫」、「薑還是老的辣，厲害」。

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