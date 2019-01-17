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公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」神逆齡　網驚問：怎麼辦到的

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▲公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」神回春　網驚問：怎麼辦到的。（圖／原po授權引用）

▲12年前的她，才22歲。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

這幾天「X年前後照」爆紅，超多人跟風一波，除了勾起滿滿回憶，也不禁審視自己歷經多年的變化。一名女網友就分享12前後對比照，有趣的是，現在的她就像回春般，搖身一變成性感辣妹；而網友們也忍不住驚呼，「左邊是媽媽，右邊是女兒。」

女網友在「爆廢公社公開版」po出照片，並自嘲「鬼知道我到底經歷了些什麼？有人也跟我一樣的嗎？」只見當年22歲的她，雖然五官清秀，也是美女一枚，但莫名飄散著一股嬸味；如今，也許是妝容或髮型改變，讓34歲的她神奇逆齡，反而比12年前的她還年輕。

▲公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」神回春　網驚問：怎麼辦到的。（圖／原po授權引用）

▲現在的她。（圖／原po授權引用）

po文引起大批網友熱議，紛紛笑回「女大十八變，一樣18歲」、「經歷了社會這個大染缸」、「現在超正點」、「以前拍照靠別人，現在拍照靠自己」、「見證了修圖發展史」、「感覺年紀是相反的」。

不少人分析，可能是因為現在的相機、修圖軟體日新月異，加上化妝術也越來越強大，又或者是角度問題。對此，原po笑回，「科技始終來自於人性」；另外，對於網友們猜測有整型，她也高EQ回應，「我怕痛~純天然無誤XD。」

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▼根本逆生長阿。（圖／原po授權引用）

▲公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」神回春　網驚問：怎麼辦到的。（圖／原po授權引用）

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關鍵字：對比照,回春,逆齡,冷豔辣妹,正妹,大媽,嬸味,舊照,爆廢公社,化妝

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