11年前大量失血！「2袋血小板」救她一命...捐血恩人竟是「現任老公」

▲連志成11年前捐血竟救到自己未來的老婆林曉芬。（圖／林曉芬提供，下同）

網搜小組／綜合報導

捲起袖子捐血看似簡單，卻能拯救一條在命運關頭掙扎的人。住在新竹的連志成有定期捐血的習慣，11年前他捐了一袋「分離術血小板」，本只是一件舉手之勞的事，沒想到竟然救了自己未來的老婆一命，交往2年多的他們也在去（2018）年3月正式成為夫妻，延續這命中注定的緣分。

連志成的老婆林曉芬11年前遇上意外，因身體凝血功能異常大量失血，陷入嚴重昏迷，當時醫院幫她輸了10多袋血和2袋分離術血小板幫助凝血，才救回一命。4年前林曉芬回新竹接手家業，認識了連志成，2人聊到鬼門關前的經歷，當時的男友連志成心想自己一直都有捐血的習慣，該不會剛好救了她吧！

林曉芬受訪表示，她也非常想知道當年的救命恩人到底是誰，當時護士跟她說「分離術血小板」是很珍貴的，心裡一直很感謝捐血者，後來知道有可能用到男朋友的血，就到醫院和捐血中心打聽，但是因為個資法的問題，對方都不願意透露，來來回回了約兩個月左右，才終於打聽到。

林曉芬笑說，她一直拜託醫院和捐血中心，強調自己並沒有不良企圖，只是想知道自己可以在心中感謝某個地方的某個誰救了她一命。最後對方只願意透露其中一個捐血者姓「連」，林曉芬將男朋友的身分證字號唸出來， 對方驚呼「妳怎麼知道？」才間接證實了是男友連志成救了她的命。

▲連志成的家中擺滿捐血寶寶。（圖／林曉芬提供）

連志成和林曉芬兩人因為工作關係認識，雖然相差近10歲，但連志成笑說，冥冥中有著一種默契。林曉芬說，男友20歲第一次捐血，家中擺滿了捐血寶寶，且男友都是捐血小板，當時就是血小板救了凝血功能異常的她。交往2年多的他們也在去年3月正式成為夫妻，延續這命中注定的緣分。

林曉芬表示，因為身體因素，她沒辦法加入捐血救人的行列，身為受血人的她幸運被救回一命，非常能夠理解一袋血對病人的重要，分享這個故事是希望能夠呼籲大家去捐血。連志成也笑說，大家快去捐血，可能有機會救到未來的老婆。大家聽到這個故事也都說，緣分真的很奇妙。