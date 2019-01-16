快訊／柯P推「館長選立委」！合體直播衝破5萬人　大聊2020網嗨爆

▲館長邀柯P上直播合體，直播衝破5萬人。（圖／翻攝自「金剛直播」）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢16日邀台北市長柯文哲上直播暢聊時事，開播短短半小時就超過5萬人觀看。直播中，館長認同柯對大巨蛋案的處理態度，認為「該怎麼辦就怎麼辦」，同時對台灣立委現狀表達看法，表示立委應該仿效他國設立每年業績。柯文哲聽完很認同，還笑說要館長出來選立委，引發網友熱議。

館長表示，他看過歐美各國的國會制度，認為台灣立委該仿效設立一個年度標準，每年檢視推動的法案、修法進度，否則一直在立院來回審預算，很浪費時間。柯文哲回應，「立法委員其實有他一定的專業」，但他認為這樣的制度或許不錯，「乾脆你出來選立委」。

館長聽完靦腆回說沒想過，而且「我看他們（立委）不爽很久了，萬一我進去把他們滅了怎麼辦？」兩人哈哈大笑。話鋒一轉，館長談到大巨蛋案，認為台灣消防法規對建物安全其實早有一套規範，但很多人借題發揮批評柯文哲，讓他很看不慣，「該怎麼做就怎麼做」，像大巨蛋規定要有幾個出口等，都是不能讓步的安全問題，否則誰想吃力不討好堅持這種事。

語畢，館長問柯文哲會不會出來選2020？柯坦言「意願很低，不要幻想一個人可以改變世界」，而且台灣目前的雙首長制真的「怪怪的」。柯文哲舉例，一個校長可以選校務主任，但卻不能參加校務會議，那要怎麼管理整間學校？「總統可以指揮行政院長，但不能管行政院，但你總統又是人民選出來的，這真的很奇怪。」