影／虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　百人怒洗版：阿嬤內衣嗎

▲狠母去年底發比基尼照隔空嗆聲。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

台南市深夜傳出虐死女嬰案，動手的17歲生母、男性友人及堂姊情侶檔，全遭肉搜罵爆，看到小妹妹全身嚴重瘀傷，又有刀傷、菸燙傷的模樣，讓人憤怒又難過。從狠母臉書可見，她經常曬照嗆聲，也時不時揪人陪伴。

警方初步調查，女嬰疑打翻牛奶遭虐打，生母及男性同居人見情況不對，急忙將她送醫，但仍回天乏術。院方發現，妹妹身上滿是傷痕，不僅全身都是瘀傷，大腿烏黑紅腫，甚至有多處被美工刀劃過、及菸燙的痕跡。

▲民眾聚集在警局外，讓警方不敢大意。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

台南市第五分局已將4位涉案人帶回，漏夜偵訊中。大批鄉民得知消息後，聚集在警局門口，想找嫌犯算帳，同時也灌爆他們臉書。其中，生母臉書上的生活照幾乎淪陷，從po文可見，她也很愛發文嗆聲，就曾曬出比基尼照，放話說「見怪不怪，其怪自敗，我就喜歡...你不爽我討厭我，又幹不掉我的樣子。」

▲女嬰生母曾發文揪人陪。（圖／翻攝自當事人臉書）

而網友們在下面留言狂譙，「噢不舒服...她是穿阿嬤內衣嗎」、「人醜心也醜」、「換上壽衣去吧」、「看到一堆人來留言罵你 我就安心了，我從來不贊成網路霸凌，但這次我多希望妳趕快賠命，我會贊助棺材的」、「尺寸不對不用硬穿」。

另外，生母向警方供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教。而女童祖母則在親人臉書留言，淚訴小孫女的慘況，包括「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」等語。

►影／「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！17歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

►台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」 生父淚：爸對不起妳愛妳

▼女嬰祖母心痛大罵。（圖／翻攝臉書）