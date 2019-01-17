老婆想刺青！超仙夢幻星象成品美哭　網對比老公草稿：師傅神救援啊

▲ 成品好夢幻！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有藝術天分的人就是不一樣，往往都能「化腐朽為神奇」。一位網友日前在臉書表示，由於太太想要刺青卻苦無想法，自己提供了素材之後，也畫了一張草圖供設計師參考，成品讓老婆非常滿意。不過網友一對比後都表示，「草稿畫成那樣還這麼美」、「神救援啊！」紛紛讚嘆刺青師的悟性和技術。

「一看就知道是我草圖畫得好！」一位男網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，老婆想要刺青卻沒有素材，他靈機一動想說可以把夫妻倆的星座連在一起，並採用太太的「生日花」當作背景。原po想法得到太太肯定後，便要求他畫張草圖讓刺青師參考。只見他在日曆紙上畫了2顆星、月亮和鑽石等插圖，並且用鉛筆標上要配合的顏色，僅有幾條簡單的線條和圓圈，看起來十分陽春。

沒想到刺青師傅悟性超高，成品讓太太非常滿意。原先簡單的藍筆線條化成夢幻甜美的粉紅色系刺青，鎖骨旁的月亮還做出漸層，背景搭上紫色花朵點綴，網友都開玩笑說「和草圖有87%相似」。

▲▼ 草稿跟成品也差太多 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看到成品後驚呼，「草稿畫成那樣，竟然出來可以這麼漂亮！」、「刺青師神救援耶」、「好漂亮，我是說刺青」、「刺青師父表示：我還是自己想好了」、「已預約！」、「刺青師悟力很強大啊」、「刺青師的美感+老公的誠意，完美」、「還好找對刺青師傅，不然版主的性命堪憂」。

事後網友還找出這位刺青師的Instagram，他的工作室位於高雄楠梓，從追蹤人數來看有一定的人氣，作品風格也多屬於甜美夢幻色、線條柔美的刺青。刺青師也貼出這張作品表示，原po和太太已經在一起18年，刺在太太身上的3顆星同時代表著一家三口「3顆心」緊緊相連，是非常可愛的一家人。

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